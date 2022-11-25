جزائريان على القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للترجمة

من ضمن 11 عنوانا تمثل ست دول عربية

ضمت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد كاتبين من الجزائر، في فرع الترجمة. وهذا من بين 11 عنواناً، من 6 دول هي: تونس، والمغرب، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا.

سجلت جائزة الشيخ زايد للترجمة وصول كتاب الدكتور زواوي بغورة، عن ترجمته كتاب “شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين”، لـلكاتب ميشيل فوكو، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث في عام 2021.

كما سجلت الجائزة أيضا وصول الدكتور محمد شوقي الزين، عن ترجمته كتاب “الثقافة بالجمع: سياسات ثقافية جديدة”، للكاتب ميشال دو سارتو، الصادر عن دار ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون عام 2022.

وشملت قائمة الجائزة التي أعلنت عن قائمتها الطويلة، نهاية الأسبوع، أعمالاً مترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، على غرار العلم: ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين”، للكاتب جيرارد بيل، ترجمة حسين ثابت من مصر، والسرقة من المسلمين (السّاراسن): كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا”، للكاتبة ديانا دارك، ترجمة د. عامر شيخوني، من سوريا وكتاب الليبرالية السياسية”، للكاتب جون رولز، ترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس، إضافة إلى كتاب دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب: الآثار المحتملة في العلاقات التثاقفية المعاصرة”، للكاتب نايف بن رزق الروضان، ترجمة د. منيرة بنت عبد الله الماضي من المملكة العربية السعودية، فضلا عن كتاب العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة”، للكاتب جون ر. سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس. كما ضمت أيضا قائمة الجائزة كتاب موجز التاريخ الطبيعي للحضارة: لماذا التوازن بين التعاون والمنافسة حتمي للبشرية”، للكاتب مارك برتنس، ترجمة سحر توفيق من مصر، وكذا كتاب سيبويه: طرق الرواية وتقاليد النقل”، للكاتب جونفييف أومبير، ترجمة مراد تدغوت من المغرب والإمبراطوريّة الخَطابيّة: صناعة الخطابة والحجاج”، للكاتب شاييم بيرلمان، ترجمة د.الحسين بنوهاشم من المغرب وسُرَّاق الكلمات: بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر”، للكاتب ميشيال شنايدر، ترجمة عبد العزيز شبيل من تونس.