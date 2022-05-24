جزائريان فقط مرشحان للعب رابطة أبطال أوربا الموسم القادم

غالبيتهم انتزعوا تذاكر المشاركة في دوري المؤتر الأوروبي

في موسم متوسط بالنسبة للاعبين الجزائريين في أوربا، والذي تزامن مع مرارة الإقصاء من المشاركة في المونديال، اقتصرت الفرحة على لاعبين اثنين فقط، وهما رياض محرز الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة، وهو ما لم يحققه في العالم العربي وفي إفريقيا سوى اللاعب الإيفواري ديديي دروغبا..

وهو رقم نادر لم يحققه حتى لاعبين عالميين كبار مثل رونالدو وبيكام وكونتونا وغيرهم من الذين نشطوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما دخل إسماعيل بن ناصر التاريخ بتتويجه بالدوري الإيطالي، ويعتبر حاليا الضوء الأهم في تشكيلة الخضر، بسبب سنّه وقيمته الفنية، ويمكن الجزم بأن الجزائريين سيشاهدون محرز وبن ناصر في رابطة أبطال أوربا للموسم القادم، حتى ولو غيروا الأجواء، لأنهما بالتأكيد سيتنقلان إلى فريق قوي يلعب هذه المنافسة القوية.

فوزي غلام وآدم وناس حققا نفس المبتغى بعد حصول نابولي على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، خلف البطل الميلان والغريم الإنتير، ولكن حظوظ بقائهما أو أن يكونا أساسيين في نابولي منعدمة، وفي حالة تنقل غلام إلى مارسيليا كما يشاع برفقة آدم زرقان فسيكونان في رابطة أبطال أوربا، لأن مارسيليا انتزعت في آخر لحظات الدوري الفرنسي المركز الثالث الذي فتح لها باب التأهل لدور المجموعات من رابطة أبطال أوربا.

كما ضمن سبورتينغ لشبونة المركز الثاني في البرتغال، الذي سيسمح له بلعب دور المجموعات مباشرة ضمن منافسة رابطة أبطال أوربا، ولكن بكل تأكيد من دون إسلام سليماني، المرشح للعودة إلى الدوري الفرنسي، أو ربما الوجهة الخليجية للاعب سيبلغ شهر جوان القادم 34 سنة، ومن الصعب عليه إيجاد فريق أوروبي يلعب المنافسة الأوروبية أو حتى البقاء مع فريق سبورتينغ لشبونة.

وقد يكون أهم إنجاز بالنسبة للاعبين الجزائريين في الدوريات الأوروبية، هو ضمان محمد عمورة تواجده في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، عقب تتويج ناديه لوغانو السويسري بلقب كأس سويسرا، على أمل أن نراه في الموسم القادم أساسيا وليس احتياطيا كما كان طوال الموسم المنقضي، في انتظار ما ستفرزه حركة التحولات الصيفية من مفاجئات، وأيضا ما يتمكن القائمون على الكرة الجزائرية من دمج من لاعبين مع الخضر، في صورة آيت نوري الذي ضمن مع ويلفرهامبتن المشاركة في دوري المؤتمرات مع وليلفرهامبتون أو ياسين عدلي الذي انتقل رسميا للميلان وسيلعب مع بن ناصر، رابطة أبطال أوربا.

أما بقية النجوم فقد اكتفوا بالمشاركة في المنافسة الأضعف وهي دوري المؤتمرات في صورة عيسى ماندي الذي حل مع فياريال سابعا في إسبانيا، وخماسي نيس المكوّن من الحارس الثالث للفريق بولهندي والبقية عطال وبوداوي وديلور وعمراني، إضافة إلى رامز زروقي وحتى عمراني المتوج بالدوري الروماني مع نادي كلوج والذي سيباشر الأدوار التمهيدية الخاصة برابطة أبطال أوربا، ولكن كل المؤشرات تصب في كونه سيلعب دوري المؤتمرات، أو أوربا ليغ في أحسن الأحوال.