جزائريان في القائمة المونديالية لِقطر

ضمّت القائمة المونديالية الموسّعة لِمنتخب قطر لِكرة القدم، الثلاثاء، لاعبَين من أصل جزائري.

ويلعب منتخب قطر في كأس العالم 2026، ضمن فوج يضمّ فرق سويسرا والبوسنة والهرسك وكندا. مع تنظيم مقابلتَين له في دور المجموعات بِكندا، وواحدة بِأمريكا.

وضبط الناخب الوطني القطري يولن لوبيتيغي قائمة تضمّ 34 لاعبا، يوجد بينهم المدافع بوعلام خوخي (35 سنة)، ومتوسط الميدان كريم بوضياف (نفس العمر).

ويرتدي خوخي (رقم 16) وبوضياف (رقم 12) زي هذا المنتخب الخليجي منذ سنة 2013.

وسيُقلّص المدرب الإسباني لوبيتيغي اللائحة إلى 26 لاعبا، في أواخر شهر ماي الحالي.

