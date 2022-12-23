جزائريان في قائمة حكّام “شان” 2023

أماطت “الكاف” النّقاب عن قائمة حكّام بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وجلبت “الكاف” لِهذه البطولة 24 حكم ساحة، و25 حكما مساعدا، فضلا عن 4 زملاء لهم مُختصّين في تقنية الفيديو (فار).

وسيُشارك في “شان” 2023 جزائريان، وهما: حكم الساحة لطفي بكواسة، والحكم المساعد عباس أكرم زرهوني.

ولوحظ في القائمة أن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لم يجلب الأسماء “التقليدية”، مثل الجزائري مصطفى غربال، والجنوب إفريقي فيكتور غوميز، والسنيغالي ماغات ندياي، أو حتّى المُثير للجدل الغامبي بكاري غاساما. وارتأى منح الفرصة لِإطارات أخرى ودفعة جديدة، يُؤمن بِأنها جديرة بِدورها في إدارة مقابلات إحدى أكبر المنافسات الكروية في القارّة السّمراء.