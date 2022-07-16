جزائريان يتوجان في أولمبياد الرياضيات بأوسلو

حققت الجزائر نجاحا مميزا في أولمبياد الرياضيات الذي أقيم بأوسلو النرويجية، حيت توج طالبان بميدالية برونزية وجائزة تقديرية.

وتوج الطالب محمد وسيل مدور بالميدالية البرونزية، فيما وتحصلت الطالبة شبيلة قرفي على جائزة مريم مرزخاني لقارة أفريقيا لكونها حققت أعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الإفريقيات.

وجاء في منشور لمجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للفريق الجزائري في الأولمبياد على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، “يسر مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للفريق الجزائري لأولمبياد الرياضيات أن يزف لكم خبر تتويج الطالب محمد وسيل مدور بالميدالية البرونزية في اولمبياد الرياضيات الدولي باوسلو بالنرويج.

كما تحصلت الطالبة شبيلة قرفي على جائزة مريم مرزخاني لقارة أفريقيا لكونها حققت أعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الافريقيات”.