-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جزائريان يتوجان في أولمبياد الرياضيات بأوسلو

الشروق أونلاين
  • 569
  • 0
جزائريان يتوجان في أولمبياد الرياضيات بأوسلو
ح.م
الفريق الجزائري المشارك في أولمبياد أوسلو

حققت الجزائر نجاحا مميزا في أولمبياد الرياضيات الذي أقيم بأوسلو النرويجية، حيت توج طالبان بميدالية برونزية وجائزة تقديرية.

وتوج  الطالب محمد وسيل مدور بالميدالية البرونزية، فيما وتحصلت الطالبة شبيلة قرفي على جائزة مريم مرزخاني لقارة أفريقيا لكونها حققت أعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الإفريقيات.

وجاء في منشور لمجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للفريق الجزائري في الأولمبياد على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، “يسر مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للفريق الجزائري لأولمبياد الرياضيات أن يزف لكم خبر تتويج الطالب محمد وسيل مدور  بالميدالية البرونزية في اولمبياد الرياضيات الدولي باوسلو بالنرويج.

كما  تحصلت الطالبة شبيلة قرفي على جائزة مريم مرزخاني لقارة أفريقيا لكونها حققت أعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الافريقيات”.

مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة تتوقّع تراجع عدد سكان كوريا الشمالية بداية من 2033

الأمم المتحدة تتوقّع تراجع عدد سكان كوريا الشمالية بداية من 2033

الدّولة سحبت ملف الأمازيغية من المتاجرين به

الدّولة سحبت ملف الأمازيغية من المتاجرين به

قضية جوني ديب وطليقته: المحكمة ترفض إعادة المحاكمة

قضية جوني ديب وطليقته: المحكمة ترفض إعادة المحاكمة

موظفو الشّروق يودعون الزّميلة سميرة بلعمري

موظفو الشّروق يودعون الزّميلة سميرة بلعمري

مهرجان تيمقاد يتذكر بقار حدة وعيسى الجرموني وكاتشو

مهرجان تيمقاد يتذكر بقار حدة وعيسى الجرموني وكاتشو

من هنا خرج عملاق الموضة وهكذا ترك في الباهية 30 ألف تصميم

من هنا خرج عملاق الموضة وهكذا ترك في الباهية 30 ألف تصميم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد