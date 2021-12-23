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رياضة

جزائريان يخرجان من سباق كأس بلجيكا

علي بهلولي
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جزائريان يخرجان من سباق كأس بلجيكا

خرج فريق كورتري مساء الخميس من سباق كأس بلجيكا لكرة القدم، بعد خسارته بِثلاثية نظيفة أمام نادي أندرلخت.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الدور ربع النهائي، من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وشارك اللاعب الجزائري ومتوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80. وحينها كان فريقه كورتري مُنهزما بِالنتيجة المُشار إليها أعلاه.

بينما دخل اللاعب الجزائري الآخر والمهاجم بلال مسعودي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه كورتري متخلّفا في النتيجة بِهدفَين لِصفر.

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