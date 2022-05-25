جزائريان يفوزان بجائزة فرنسية للرياضيات

فاز كل من عالم الرياضيات الجزائري سمير بدروني، المقيم بالجزائر، وياسين شيتور، مزدوج الجنسية والمقيم بفرنسا، بجائزة موريس أودان للرياضيات، حسبما أعلنته جمعية “جوزيت وموريس أودان” على موقعها الالكتروني.

ومنحت الجائزة لبدروني صاحب 28 سنة، وهو استاذ محاضر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،عن أعماله في مجال الهندسة المعقدة، حيث سيستلمها من قبل لجنة ستقوم بزيارة الجزائر يوم 28 ماي.

كما تم منح الجائزة إلى شيتور، وهو استاذ بمخبر الاشارات والأنظمة بجامعة باريس-ساكلاي بسانترال سوبلاك، عن أعماله حول التحكم في أنظمة المراقبة.

للتذكير، جائزة موريس أودان للرياضيات هي جائزة علمية تنظم كل سنتين، مفتوحة لجميع الحاصلين على دكتوراه في مجال الرياضيات، ومزاولين سواء في فرنسا أو الجزائر، والذين لا تتعدى أعمارهم 45 سنة.

وتعين لجنة تحكيم الجائزة، التي تم انشاؤها في سنة 2004 من قبل جمعية موريس اودان (جمعية جوزيت وموريس اودان منذ 2019)، فائزين اثنين: عالم رياضيات جزائري يمارس نشاطه في الجزائر وآخر فرنسي يمارس في فرنسا.

ويهدف المنظمون من هذه الجائزة إلى “أحياء ذاكرة جوزيت و موريس اودان، وكفاحهما من اجل استقلال الجزائر والعمل على تسليط الضوء على ظروف مقتل موريس اودان الذي اغتيل سنة 1957 على يد جيش الاحتلال الفرنسي”.