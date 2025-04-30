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اقتصاد

شراكة جزائرية ألمانية لتعزيز وتطوير برامج سكك حديدية

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية ألمانية لتعزيز وتطوير برامج سكك حديدية

 تعمل الجزائر منذ سنوات على تطوير وتحديث بينتها التحتية الخاصة بمجال نقل السكك الحديدية، عبر إدراج معدات وتقنيات حديثة تمكنها من تسيير الشبكة الوطنية المقدّرة بنحو 05 آلاف كلم.

 وفي بيان صادر عن شركة “فوسلوه” الألمانية، الثلاثاء، كشفت عن فوزها بمشروع توفر مفاتيح وأدوات تثبيت السكك الحديدية وأنظمة التبديل لمشاريع السكك الحديدية في الجزائر.

 وحسب ذات المصدر، يتضمن هذا المشروع تسليم 300 مفتاح بقيمة مالية تبلغ حوالي 59 مليون يورو، على أن يكون التسليم النهائي للمشروع قبل نهاية العام الجاري 2025.

 وستقوم الشركة الألمانية وفقا لذات البيان، بتوريد أنظمة تثبيت السكك الحديدية لأكبر مشروع للسكك الحديدية في البلاد، ويتعلّق الأمر بخط السكة الحديدية الجديد غار جبيلات – تندوف – بشارن والذي يبلغ طولها نحو 950 كلم.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة فوسلوه إيه جي، أوليفر شوستر، نقله الموقع الرسمي للشركة الألمانية، قال “إن برنامج توسيع السكك الحديدية في الجزائر مثير للإعجاب، نحن سعداء بالثقة التي أولاها لنا العملاء والفرصة التي أتيحت لنا للمساهمة مرة أخرى في التنقل الحديث والصديق للبيئة في الجزائر.”

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