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الجزائر

جزائرية الأولى في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بماليزيا (فيديو)

الشروق أونلاين
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جزائرية الأولى في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بماليزيا (فيديو)
الحافظة أنفال شيماء تباني

حققت الطالبة أنفال شيماء تباني الرتبة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ وترتيل القرآن الكريم بدولة ماليزيا.  

وفازت مرشحة الجزائر أنفال شيماء تباني في الاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه. بالرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وهذا في دورتها الثالثة والستين المنعقدة في الفترة الممتدة من 19 إلى 24 أوت 2023، بدولة ماليزيا. حسبما أفاد به بيان وارة الشؤون الدينية.

وتحصلت الجزائرية أنفال على المركز الأول للسيدات بتقدير 96.32 بالمئة، متفوقة على ندي سينابو نجوم من السنغال (95.25 بالمئة) وسيدي المختار خديجيتو من موريتانيا (94.19 بالمئة)، حسب وكالة الأنباء الماليزية “برناما”.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لحظة إعلان فوز الحافظة أنفال بالمسابقة الدولية لحفظ وترتيل القرآن الكريم بماليزيا.

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