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جزائرية بثوب وكوفية في باحات الأقصى

سمية سعادة
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جزائرية بثوب وكوفية في باحات الأقصى
ح.م

نشرت جريدة “الحياة الجديدة” الفلسطينية صورة لامرأة جزائرية ترتدي ثوبا فلسطينيا وكوفية وتقف أمام المسجد الأقصى.
وقالت الجريدة، في صفحتها على فيسبوك، “إن السيدة جزائرية الأصل قادمة من فرنسا للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان مرتدية الثوب والكوفية الفلسطينيين”.

وبدت الجزائرية التي كانت تحمل طفلا صغيرا يضع كوفية على رأسه، متأثرة وهي تقف على بعد خطوات من أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويبدو أنها حققت حلما راودها طويلا مثل الملايين من المسلمين، قبل أن يتحقق في شهر المغفرة.
وحصدت صورة الجزائرية التي التقطتها ديالا جويحان، العشرات من التعليقات والتفاعلات على موقع فيسبوك، حيث عبّر المعلقون عن حبهم لفلسطين، وتمنوا أن تتاح لهم الفرصة للصلاة في المسجد الأقصى.

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