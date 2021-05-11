جزائرية تحصل على لقب “شاف العام” بالولايات المتحدة الأمريكية

تمتلك متجرا للحلويات بولاية ميشيغان

تحصلت طاهية حلويات جزائرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، على لقب “شاف العام” 2021.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية فإن الجزائرية وردة بوقطاية تقيم بولاية ميشيغان وتمتلك محل حلويات ومعجنات بمنطقة ديترويت.

وُلدت في الجزائر، وهاجرت إلى الولايات المتحدة في سن الحادية والعشرين حيث فتحت محل حلويات يحمل اسمها “وردة للحلويات”.

وأفادت صحيفة “إيتير ديترويت” أن وردة تحتفل من خلال معجناتها الموسمية في جميع الأماكن التي عاشت فيها وسافرت إليها: شمال إفريقيا، فرنسا، آسيا وغيرها.

وبحسب صحيفة “دترويت فري برس” فإن وردة تقدم تشكيلة حلويات رائعة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

وأضافت: “القائمة تشمل مادلين بسعر 2.5 دولار للقطعة، أو تورتة ليمون بسعر 38 دولارًا، أو فطائر ليمون بسعر 8 دولارات للقطعة، أو موس شوكولاتة بسعر 8 دولارات أو حتى بسكويت بسعر 3 دولارات للقطعة”.

افتتحت وردة متجرها الأول لـ “صناعة الحلويات” عام 2018 في السوق الشرقي بمنطقة ديترويت، وستفتتح متجرًا ثانيًا في نفس المدينة في منطقة كاس كوريدور.

وأعربت وردة لصحيفة “إيتير ديترويت” عن سعادتها لأنها حظيت بدعم كبير من قبل شريك حياتها وأيضا بوجود فريق عمل متميز بجانبها.