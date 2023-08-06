جزائرية تفتك الميدالية البرونزية في مسابقة الرياضيات الدولية

هنأ وزير التعليم العالي، كمال بداري، الطالبة شوبيلة قرفي نظير فوزها بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للرياضيات، المقامة بدولة بلغاريا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب بداري “هنيئا للطالبة شوبيلة قرفي من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي عبدالله بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للرياضيات لطلبة الجامعات في نسختها 30”.

كما هنأ الوزير كل من الطلبة علاء الدين ثابت، هشام معمري وياسر مرابط، الذين تحصلوا بدورهم على تقدير مشرف جدا.

وأشار بداري إلى أن هذه المسابقة الدولية التي شاركت فيها جامعات من مختلف الدول، وأقيمت بمدينة بلافوغراد-بلغاريا من 31 جويلية إلى 6 أوت 2023، تعتبر أول مشاركة جزائرية.