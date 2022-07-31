جزائرية ضمن لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

اختيرت المخرجة الجزائرية, صوفيا جاما, ضمن أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالدورة الـ79 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا الذي تعقد فعالياته من 31 أوت إلى 10 سبتمبر المقبل.

وأعلن منظمو الحفل أن جاما ستكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بفئة “أوريزونتي” (آفاق), وهي واحدة من الأقسام التنافسية للمهرجان, والتي سترأسها المخرجة الإسبانية إيزابيل كواكسيت إلى جانب كل من المخرجة الإيطالية لورا بيسبوري والمخرج المسرحي الأمريكي أنطونيو كامبوس وكذا الصحفي الفرنسي إدوارد وينترو.

وستمنح لجنة تحكيم هذه الفئة جوائز خاصة بها متمثلة في كل من جائزة أحسن فيلم وأحسن مخرج وأحسن سيناريو وأحسن أداء رجالي وأحسن أداء نسائي.

وأخرجت صوفيا جاما, وهي أيضا سيناريست, العديد من الأفلام القصيرة من بينها “حابسين” (2012) الذي حاز العديد من الجوائز بمهرجانات دولية, في حين توج فيلمها الروائي الطويل الأول “السعداء” (2017) بجائزة “أوريزونتي” لأحسن ممثلة في 2017 والتي توجت بها لينا خودري, كما توج في فرنسا وسويسرا والإمارات.

وسيتنافس 23 عملا على جائزة “الأسد الذهبي” لأحسن فيلم بدورة هذا العام لمهرجان البندقية السينمائي الدولي, الذي تأسس في 1932, ويعتبر من أقدم مهرجانات الفن السابع في العالم.

ويعد هذا المهرجان بمثابة “نافذة مفتوحة” على العالم وموعد سنوي تتنافس فيه آخر وأهم الأفلام من حول العالم لمخرجين ذوي سمعة دولية.