-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جزائرية ضمن لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

الشروق أونلاين
  • 2
  • 0
جزائرية ضمن لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي
ح.م
المخرجة الجزائرية صوفيا جاما

اختيرت المخرجة الجزائرية, صوفيا جاما, ضمن أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالدورة الـ79 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا الذي تعقد فعالياته من 31 أوت  إلى 10 سبتمبر المقبل.

وأعلن منظمو الحفل أن جاما ستكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بفئة “أوريزونتي” (آفاق), وهي واحدة من الأقسام التنافسية للمهرجان, والتي سترأسها المخرجة الإسبانية إيزابيل كواكسيت إلى جانب كل من المخرجة الإيطالية لورا بيسبوري والمخرج المسرحي الأمريكي أنطونيو كامبوس وكذا الصحفي الفرنسي إدوارد وينترو.

وستمنح لجنة تحكيم هذه الفئة جوائز خاصة بها متمثلة في كل من جائزة أحسن فيلم وأحسن مخرج وأحسن سيناريو وأحسن أداء رجالي وأحسن أداء نسائي.

وأخرجت صوفيا جاما, وهي أيضا سيناريست, العديد من الأفلام القصيرة من بينها “حابسين” (2012) الذي حاز العديد من الجوائز بمهرجانات دولية, في حين توج فيلمها الروائي الطويل الأول “السعداء” (2017) بجائزة “أوريزونتي” لأحسن ممثلة في 2017 والتي توجت بها لينا خودري, كما توج في فرنسا وسويسرا والإمارات.

وسيتنافس 23 عملا على جائزة “الأسد الذهبي” لأحسن فيلم بدورة هذا العام لمهرجان البندقية السينمائي الدولي, الذي تأسس في 1932, ويعتبر من أقدم مهرجانات الفن السابع في العالم.

ويعد هذا المهرجان بمثابة “نافذة مفتوحة” على العالم وموعد سنوي تتنافس فيه آخر وأهم الأفلام من حول العالم لمخرجين ذوي سمعة دولية.

مقالات ذات صلة
بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

الدرك الوطني: هذا هو سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

الدرك الوطني: هذا هو سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

بعد أشهر عن حادثة الصفع.. ويل سميث يعتذر من كريس روك

بعد أشهر عن حادثة الصفع.. ويل سميث يعتذر من كريس روك

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 سنة في غرفة قذرة

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 سنة في غرفة قذرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد