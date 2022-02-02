جزائرية على رأس حملة ماكرون بأكبر معقل للمهاجرين

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اختار امرأة جزائرية لقيادة حملته الانتخابية في منطقة مارسيليا، أكبر معقل للمهاجرين.

وبحسب ما أفاد موقع “20 مينوت” الفرنسي فإن الجزائرية صبرينة روباش “أصبحت أهم ركيزة يعتمد عليها القصر الرئاسي للهيمنة على أصوات الناخبين في الجنوب الفرنسي”.

وأضاف أن روباش صديقة مقربة من ماكرون وزوجته، وتم اختيارها رئيسة للحملة الانتخابية بمدينة مرسيليا تحديدا كونها تضم أكبر عدد من المهاجرين المغاربة.

من جانبها صرحت روباش أنها أصبحت الرابط المباشر مع الرئيس، إذ تقدم له كل الملفات المهمة الخاصة بمرسيليا، مشيرة إلى أنها تجمع بين الرئيس ومستشاريه والميدان.

وروباش هي رائدة أعمال، تبلغ من العمر 45 عاما، وقد وجدت نفسها مندفعة إلى السياسة منذ أن أصبحت صديقة مقربة لماكرون وزوجته بريجيت.

وبحسب صحف فرنسية فقد التقت مع ماكرون وزوجته في عام 2016 في مرسيليا، خلال عشاء مع “القوات الحية” في المدينة.

وتقول صبرينة روباش: “لقد دعيت إلى هذا العشاء والرئيس وزوجته كانا موجودين.. أعرف مرسيليا جيدا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لدي اتصالات في كل مكان”.

وبعد عشرة أيام من لقائهما الأول، طلب منها إيمانويل ماكرون أن تكون قائدة حملته الرئاسية الأولى وقد قبلت طلبه.

ومع مرور السنين، دون أن يكون لها أي تفويض انتخابي، أصبح الإليزيه يعتمد على صبرينة روباش في مدينة مرسيليا المكان الاستراتيجي الذي يحتل مكانة مركزية في سياسة الرئيس لتنفيذ الخطة الواسعة “مرسيليا الكبرى”.

وصرحت روباش “أنا حلقة الوصل بين مستشاري الرئيس والميدان”، مشيرة إلى أنها “تمارس السياسة بطريقتها الخاصة”.

وأضافت: “لا أنوي التوقف عند هذا الحد، في الحملة الانتخابية المقبلة.. قد أكون الأقل خبرة، لكنني الأكثر ولاء”.