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اقتصاد

جزائرية على رأس مصنع السيارات الفرنسي بيجو

الشروق أونلاين
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جزائرية على رأس مصنع السيارات الفرنسي بيجو
موقع ستيلانتيس
عينت ستيلانتيس الجزائرية زينب غوت على رأس الشركة الفرنسية للسيارات بيجو.

أعلنت مجموعة ستيلانتيس عن تعيينها للجزائرية زينب غوت على رأس الشركة الفرنسية بيجو. وهذا في بيان نشرته الأمس الإثنين 24 جويلية.

حسب بيان ستيلانتيس، فستتولى زينب غوت مهامها على رأس المصنع الفرنسي للسيارات كمديرة له بداية من شهر أوت 2023.

“أود أن أشكر كريستوف (المدير السابق) على مشاركته وعمله في دعم نماذج وعروض بيجو، وعلى استماعه وعلاقته بالشبكة. نحن الآن في هجوم تجاري يومي بدأ منذ بضعة أسابيع لنكون دائمًا أقرب إلى الميدان، وستكون خبرة زينب عنصرًا جديدًا للعلامة التجارية.” كتبت ستيلانتيس في بيانها.

ودرست زينب غوت في كلية إدارة الأعمال في تولوز، كما عملت لمدة تقرب 20 عاما مع مجموعة رينو للسيارات. أين عملت في كل من فرنسا والجزائر وإسبانيا والبرتغال.

وقد علقت  غوت على تعيينها “انضممت إلى ستيلانتيس وأشكر كل أولئك الذين منحوني ثقتهم … إني  فخور للغاية ومتحفزة للانضمام إلى الفرق وشبكة علامة بيجو التجارية لمواجهة التحديات التي ستُعرض علينا معًا.”

بيجو هي علامة تجارية تعتبر ثاني مصنع للسيارات في أوربا بعد الألماني فولكس واجن.

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