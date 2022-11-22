جزائرية قادت التعليم الالكتروني في الإمارات العربية

من بين مئات الأسماء التي قادت قاطرة التعليم الالكتروني في العالم العربي، برز اسم جزائري حلّق عاليا في سماء النجاح والتميّز.

إنها الأكاديمية ناريمان حاج حمو التي شهدت لها عدة جامعات إماراتية بالكفاءة العالية في التدريس ما جعلها تتبوأ عدة مراكز علمية عالية، منها منصب المديرة التنفيذية لمركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المتخصّصة.

دعم أسري

منذ طفولتها، شغفت ناريمان حبا بالمجال الأكاديمي لأن والدها ووالدتها كان يعملان في هذا الميدان، وعندما نالت شهادة الليسانس من جامعة عجمان الإماراتية، شجعتها أسرتها على مواصلة دراساتها العليا، ومن هنا انطلق سهم نجاحها الذي أهلّها للتدريس في نفس الجامعة التي زاولت فيها دراستها وهي لا تزال شابة صغيرة لدرجة أن طلبتها كانوا في سنها تقريبا.

الانطلاقة الفعلية

بدأت الانطلاقة الفعلية للجزائرية حاج حمو عندما حازت على شهادة الدكتوراه ضمن تخصص هندسة الكمبيوتر والبرمجيات من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000، وبفضل تميّزها أصبحت من بين أبرز الخبراء في التعليم الالكتروني في الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث درّبت أكثر من 3 آلاف شخص عبر العالم، كما تم ترقيتها إلى منصب مساعد رئيس جامعة حمدان للتعلم والتطوير الأكاديمي.

وتعتبر ناريمان أن كل ما وصلت إليه من تميّز ونجاح كان بفضل دعم زوجها، عالم الجودة الجزائري الراحل، محمد زائيري، الذي وافته المنية في أكتوبر من السنة المنصرمة إثر إصابته بفيروس كورونا.

مساهمتها في الجامعة الالكترونية

لم تمر السنوات على ناريمان في الإمارات العربية عجافا، فقد تركت بصمتها واضحة في قطاع التعليم في كل سنة، حيث استطاعت أن تشرف على الرؤية الإستراتجية للتعليم الالكتروني للجامعة الأولى على الانترنت التي تم الاعتراف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات العربية بين 2003 وإلى غاية 2012.

صاحبة المبادرات

كان للأكاديمية الجزائرية الفضل في تأسيس عدة مبادرات إقليمية ذات أهمية بالغة، منها رابطة الشرق الأوسط للتعليم الالكتروني التي خرجت للنور بين سنتي 2008 و2009، وتعتبر هذه الرابطة إحدى الجمعيات الإقليمية العربية( غير الربحية ) التي تدعم التعليم الالكتروني في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي سنة 2012، أسست حاج حمو مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المتخصصة والذي يهدف إلى دعم النمو والتطور الصحي لقطاع التعليم العالي في المنطقة العربية، حيث عمل المركز على تدريب 10 آلاف شخص ينتمي إلى هذا القطاع.

جوائز وتكريمات

بفضل جهودها المتواصلة في تطوير التعليم الالكتروني، استقطبت حاج حمو إليها أنظار العالم، وصارت من الأسماء التي تحظى بالتكريم في مختلف المناسبات والمحافل الدولية، إذ منحتها مجلة فوربس الأمريكية سنة 2014 الجائزة التقديرية لكونها واحدة من بين 200 امرأة عربية مؤثرة.

وفي سنة 2016 حصلت على جائزة المرأة العربية للتعليم في دبي، وخلال نفس السنة تم اختيارها عضوا بمنتدى سيدات الأعمال الجزائريات في نفس البلد.

وفي سنة 2017 نالت ناريمان جائزة قائد التعليم المؤثر من جامعة كامبريدج البريطانية.

وتعتبر ناريمان أن كل ما وصلت إليه من تميّز ونجاح كان بفضل دعم زوجها، عالم الجودة الجزائري الراحل، محمد زائيري، الذي وافته المنية في أكتوبر من السنة المنصرمة إثر إصابته بفيروس كورونا.

مساهمتها في الجامعة الالكترونية لم تمر السنوات على ناريمان في الإمارات العربية عجافا، فقد تركت بصمتها واضحة في قطاع التعليم في كل سنة، حيث استطاعت أن تشرف على الرؤية الإستراتجية للتعليم الالكتروني للجامعة الأولى على الانترنت التي تم الاعتراف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات العربية بين 2003 وإلى غاية 2012.

صاحبة المبادرات

كان للأكاديمية الجزائرية الفضل في تأسيس عدة مبادرات إقليمية ذات أهمية بالغة، منها رابطة الشرق الأوسط للتعليم الالكتروني التي خرجت للنور بين سنتي 2008 و2009، وتعتبر هذه الرابطة إحدى الجمعيات الإقليمية العربية( غير الربحية ) التي تدعم التعليم الالكتروني في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي سنة 2012، أسست حاج حمو مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المتخصصة والذي يهدف إلى دعم النمو والتطور الصحي لقطاع التعليم العالي في المنطقة العربية، حيث عمل المركز على تدريب 10 آلاف شخص ينتمي إلى هذا القطاع.

جوائز وتكريمات

بفضل جهودها المتواصلة في تطوير التعليم الالكتروني، استقطبت حاج حمو إليها أنظار العالم، وصارت من الأسماء التي تحظى بالتكريم في مختلف المناسبات والمحافل الدولية، إذ منحتها مجلة فوربس الأمريكية سنة 2014 الجائزة التقديرية لكونها واحدة من بين 200 امرأة عربية مؤثرة.

وفي سنة 2016 حصلت على جائزة المرأة العربية للتعليم في دبي، وخلال نفس السنة تم اختيارها عضوا بمنتدى سيدات الأعمال الجزائريات في نفس البلد.

وفي سنة 2017 نالت ناريمان جائزة قائد التعليم المؤثر من جامعة كامبريدج البريطانية.