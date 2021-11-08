جزائرية نالت ثلاث براءات اختراع في أبحاث السرطان

هي واحدة من الجزائريات المتفوقات اللواتي بلغن العالمية بانجازاتهن المتميزة التي لفتت إليهن الانتباه وجلبت لهن التكريم والاعتراف من أعلى الهيئات العلمية.

إنها الباحثة حكيمة عمري التي استطاعت أن تحصل على ثلاث براءات اختراع في أبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية.

منحة دراسية لفرنسا

لم يكن حصول الطالبة حكيمة عمري على منحة دراسية في أواخر الثمانينات من جامعة قسنطينة لمتابعة دراستها في الخارج، إلا ثمرة اجتهاد استمر لسنوات طويلة، حيث برزت حكيمة كواحدة من الطلبة المتفوقين في تخصصها ما منحها الصدارة في المسابقة الوطنية التي ضمت خريجي معاهد البيولوجيا.

وكان على الطالبة المتفوقة أن تختار الدراسة في معهد بيار ماري كوري بفرنسا لقربها من الجزائر بدل الولايات المتحدة.

السفر إلى الولايات المتحدة

بعد أن أنهت دراستها بمعهد بيار ماري كوري سنة 1994، لم تتمكن حكيمة من العودة إلى الجزائر بسبب الظروف الأمنية السيئة التي عاشتها البلاد في التسعينات، لذلك كان عليها أن تختار وجهة أخرى، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق وأن رفضت عرض إحدى جامعاتها قبل أن تسافر إلى فرنسا، حيث اقترح عليها المشرف على بحوثها أن تذهب إلى أمريكا، وهناك حصلت على عقد عمل بمختبر جورج تاون لمدة سنة واحدة، ولكن بفضل انضباطها وتفوقها، تم تم تجديد العقد لأكثر من 7 مرات.

ثلاث براءات اختراع

بفضل اجتهادها المتواصل، استطاعت حكيمة المختصة في مجال البيوكمياء والبيولوجيا الخلوية والجزئية، أن تحصل على ثلاث براءات اختراع في أبحاث السرطان حول إجراء التجارب على الأدوية قبل أن تسويقها مع تصنيف أنواع السرطانات واقتراح العلاج المناسب بحسب استجابة الجسم لهذه الأدوية وقدرته على تحمل آثارها، أو ما يعرف بـ ” الطب الدقيق”.

ترجمة كتاب ابن سينا

ومن بين الانجازات المهمة التي حققتها عمري خلال مشوارها العلمي، أنها تمكنت من ترجمة كتاب ابن سينا الذي يحمل عنوان” القانون في الطب” إلى الانجليزية لكونها لاحظت اهتمام الأمريكيين بالطبين الهندي والصيني دون العربي.

تكريم واعتراف

واعترافا بجهودها المتواصلة، قامت جمعية القناصلة العاميين بنيويورك التي تضم 115 قنصلية عامة، بتكريم مديرة الدراسات العليا في الطب الاندماجي بجامعة جورج تاون، حكيمة عمري وتسلميها شهادة اعتراف بإسهاماتها العلمية التي أحدثت قفزة نوعية في مجال الأبحاث الموجهة لعلاج السرطان.