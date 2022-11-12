جزائريون في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

سعيد خطيبي ومحمد بكاي وعصام بن شلال

ضمت القائمة لـ “جائزة الشيخ زايد” ثلاثة أسماء جزائرية في فرع “المؤلف الشاب” وهذا بعد الإعلان عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة للتتويج بلقب الدورة السابعة عشر في إحدى فروع الجائزة وهي فرع الآداب وأدب الطفل والناشئة، والمؤلف الشاب.

ضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب كلا من محمد بكاي عن كتابه “مديح الاختلاف دراسات في الفلسفة وسياسات الهوية” ورواية سعيد خطيبي “نهاية الصحراء” وكتاب عصام بن شلال عن كتابه “نقد النقد وتجلياته في التراث النقدي والبلاغي العربي”.

وعرفت جائزة الشيخ زايد في دورتها 17 مشاركة في فرع المؤلف الشاب 954 بزيادة وصلت 803 في المئة مقارنة عن الدورة الماضية وهي أعلى نسبة في جميع فروع الجائزة بنسيبة 30 في المئة.

كما استقبل فرع “الآداب” هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى المشاركات في الجائزة، أما بالنسبة لفرع أدب “الطفل والناشئة”، فبلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 63%، مقارنة بعدد المشاركات العام الماضي

وضمت القائمة الطويلة لفرع “الطفل والناشئة” 12 عنواناً، من 9 دول عربية، وهي الإمارات والسعودية ومصر ولبنان وسوريا والأردن والبحرين والكويت، والعراق، في حين سجلت القائمة الطويلة لفرع “المؤلف الشاب” 12 عنواناً من 8 دول عربية هي تونس ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والعراق وسلطنة عمان ولبنان والسعودية.

أما القائمة القائمة الطويلة لفرع “الآداب” فقد ضمت 12 عنوانًا لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية وهي: مصر والمغرب وسوريا وتونس والمملكة العربية السعودية ولبنان والسودان والعراق.