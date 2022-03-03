جزائريون قد يُحْرَمون من مشاهدة مباراة “الخضر” في الكاميرون!

برمجت رابطة الكرة المحترفة الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية، بِتاريخ يتزامن مع مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف الكاميروني!

ويتبارى “الخضر” مع المضيف الكاميروني في الـ 25 من مارس الحالي، على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت المحلّي، وهو التوقيت الجزائري ذاته.

وتُلعب في اليوم ذاته بعض مقابلات الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل، كما جاء في بيان لِرابطة الكرة المحترفة نشرته مساء الخميس.

ومعلوم أن تاريخ الـ 25 من مارس الحالي يتزامن مع يوم الجمعة، وعليه سيكون توقيت المقابلات على الساعة الثالثة بعد الظهر فما فوق (بِسبب صلاة الجمعة). فهل يُعقل أن المناصر يُمكنه أن يذهب إلى الملعب لِمتابعة مباراة ناديه، ويصل بعدها إلى البيت مرتاحا لِمشاهدة لقاء “محاربي الصحراء” في مدينة دوالا الكاميرونية؟ هذا ممكن، إذا كان البيت مجاورا لِملعب مباراة البطولة، أو أن “قوة خفية” تنقل المناصر “الغلبان” من المدرجات إلى البيت على متن “بساط الرّيح”؟

وتدفع رابطة الكرة المحترفة هذا الموسم ثمن القرار “المزاجي”، لِتنظيم بطولة بـ 20 ناديا و38 جولة في النسخة الماضية. في تفسير لِمثل هذا النّوع من البرمجة “اللّغز”.

ولُعبت لِحدّ مساء الخميس 19 جولة، مع بقاء بعض المقابلات المتأخّرة من عمر بطولة حظيرة النخبة.

وتشكّلت تواريخ الجولات الأربع المقبلة، على النّحو التالي:

الجولة الـ 20: ما بين السبت والإثنين المقبل.

الجولة الـ 21: ما بين الـ 11 والـ 13 من مارس الحالي.

الجولة الـ 22: ما بين الـ 18 والـ 19 من مارس الحالي.

الجولة الـ 23: ما بين الـ 25 والـ 26 من مارس الحالي.