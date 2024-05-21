جزائريون يبحثون عن منازل ذكية لمراقبتها عن بعد!

خوفا من السرقات وتسرب الغاز والماء

تعرف شركة البناء والدراسات المعمارية الجزائرية، منافسة شرسة في مشاريع السكنية المتطورة، من خلال إتاحة الكثير من الخدمات والتقنيات العصرية، وتحقيق الرفاهية لفئة واسعة من الجزائريين الذين باتوا يبحثون اليوم، عن بيوت ذكية تضمن لهم الأمان، وتحقق لهم حلم مراقبتها وهم غائبين عنها في سفريات طويلة، قد يجدها اللصوص فرصة لسرقة ممتلكاتهم، كما يمكن أن يحدث طارئ يعرض هذه المقرات السكنية إلى حريق أو تسرب مياه.

وخلال الصالون الدولي للبناء “باتيماتيك 2024″، في طبعته السادسة والعشرين، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، عرضت بعض الشركات الجزائرية والأجنبية، آخر التقنيات المتطورة في الدراسات المعمارية وأشغال البناء والديكور، وكشف البعض عن مشاريع سكنية عصرية عبر بعض ولايات الوطن، تبين الاهتمام الواسع للجزائريين بما هو جديد، وما يحمي بيوتهم من السرقات وحوادث تسرب الغاز والماء.

بيوت عصرية للتحكم عن بعد!

ويتنافس المرقون العقاريون وأصحاب المشاريع السكنية في الجزائر، على استقدام آخر التطورات في المجال، تماشيا مع مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث كشف ممثل شركة “أشينوف” لأشغال البناء والدراسات الهندسية، عن رؤية مستقبلية وبواقع ملموس، لمشاريع السكنات والفيلات الذكية، التي يمكن بحسبه، مراقبتها عن بعد، قائلا إن الكثير من الأغنياء ورجال الأعمال وبعض الموظفين والإطارات يبحثون لديهم عن هذه النماذج من السكنات المريحة.

وأكد أن للشركة تكنولوجية “تكساس آنتيليجونس سيستام”، وهي تقنيات أمريكية لمراقبة البيوت عن بعد، تتمثل في “تابلات” وهي عبارة عن لوحة مركزية مجهزة بتكنولوجية متطورة وأجهزة استشعار ومراقبة، وتهوية، وهذه التقنية لا تتواجد إلا في أمريكا وأستراليا والصين.

وبحسب ذات المتحدث، فإن البيوت الذكية التي تشرف على بنائها شركة “أشينوف”، تتواجد في 10 ولايات جزائرية، بينها العاصمة وتيزي وزو، ووهران، وقسنطينة، وعنابة، وهناك نوعان من المشاريع منها إقامات الترقية العقارية وهي عمارات، وأخرى تتمثل في فيلات للخواص.

وتتجاوز أسعار الشقق التي توفرها شركة “أشينوف”، عتبة الملياري سنتيم، بعضها تكون مجهزة مسبقا بتقنية “تكساس آنتيليجونس سيستام”، وتدخل ضمن المبلغ الإجمالي المطلوب.

ومن جهته، أكد موسى بابا عدون، مهندس معماري ومرقّ عقاري، أن شركته تقوم ببناء مشاريع للمنازل والسكنات الذكية، مجهزة بالتكنولوجيا، التي تتيح التحكم في الإضاءة، التهوية، والأمن من تسربات الغاز، والسرقات، حيث كانت أول تجربة نموذجية، بحسبه، لفيلات أنجزتها شركته في برج الكيفان.

وقالت سارة صفار باتي، مسؤولة التسويق في شركة أيمن للترقية العقارية، إن هذه الأخيرة تعلن بفخر عن ثلاثة مشاريع، وهي “سيلستين” في باب الزوار، عبارة عن مجمع سكني بتصميم عصري، يقدم مجموعة من الشقق تتراوح بين شقة من غرفتين و”تريبلاكس”، بينها سكنات مجهزة بأحدث التكنولوجيات، ومشروع “لاريمار” في تقصراين ببئر خادم، عبارة، بحسبها، عن لؤلؤة نادرة تقدّم شققا مع التركيز على الرفاهية وراحة السكان.

والمشروع الثالث، بحسب سارة صفار باتي، يتمثل في “سيرافينيت” في رويسو العاصمة، يجمع بين التراث والحداثة، شقق مع مرافق استثنائية مثل مسابح مشتركة.