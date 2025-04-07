جزائريون يبرزون دور مسلسلات رمضان في صناعة الإعلام وتأثيرها على توجهات السوق

خلال مهرجان "سيري مانيا" الذي احتضنته مدينة "ليل" الفرنسية

سلّط مهرجان “سيري مانيا” الخاص بالمسلسلات والذي أقيم بمدينة ليل الفرنسية الأسبوع الفارط، الضوء على تنوع وديناميكية الأعمال التلفزيونية الجزائرية، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث عرفت هذه الدورة مشاركة وفد من المبدعين الجزائريين لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وتم اختيار الوفد الجزائري من قبل مؤسسة “برنسس فيلم” التي يديرها الفنان والمنتج سفيان زرماني، فيما ضمت البعثة مجموعة من الممثلين والمخرجين والمنتجين الجزائريين، على غرار يحيى مزاحم، خالد بن عيسى، زهرة حركات، كريم موساوي، ليلى توشي وغيرهم، وكانت المشاركة بدعم من الشريكين الرسميين: الخطوط الجوية الجزائرية و”أوريدو”.

وقد تم بالمناسبة تنظيم ندوة بعنوان “مسلسلات رمضان”، بالشراكة مع وكالة “وجوه”، حيث شكل اللقاء أبرز لحظات المشاركة الجزائرية، اين تم تناول المسلسلات الجزائرية وخصوصيتها خلال شهر رمضان الكريم، وجمعت الندوة كلا من المنتج سفيان زرماني، والمخرج يحيى مزاحم، والممثلة زهرة حركات، الذين ناقشوا تحديات وتطور هذه الإنتاجات التي باتت عنصرا أساسياً في المشهد السمعي البصري الجزائري، حيث تطرق المتدخلون أمام حضور جماهيري واسع، إلى الدور المركزي لمسلسلات رمضان في صناعة الإعلام وتأثيرها على توجهات السوق، كما شهدت الندوة عرض مقتطفات حصرية من أبرز المسلسلات مثل “الدامة” و”البراني” ليحيى مزاحم، لتختتم المشاركة الجزائرية بعرض موسيقي مميز، حيث شارك سفيان زرماني المعروف باسم “فيانسو”، أحد أبرز وجوه الراب، على خشبة المسرح مع الثنائي “Djam &Timoh”، اللذان قدما أغنيتهما “سينما”، التي سبق وأن قُدّمت على خشبة الأولمبيا الشهيرة، كما أمتع الفنان أمين بابيلون الجمهور بأغنيته الشهيرة “زينة”، التي حققت نجاحا واسعا في السنوات الماضية.

ومثلت الندوة والمشاركة الجزائرية في أكبر مهرجان للمسلسلات في العالم، الذي حمل شعار “سيري مانيا، حيث تبدأ المسلسلات”، نقطة تحول جديدة للإنتاج الجزائري، كما تعدّ هذه المشاركة خطوة محورية نحو تصدير الإنتاجات الجزائرية التي شهدت تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، على غرار “بنات المحروسة” لأسامة قبي، “لي فات مات” لكريم موساوي، “الأرض” لنجيب أولبصير، كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط الثقافية والتبادل والتعاون بين المواهب الجزائرية والمحترفين في الصناعة السمعية البصرية على المستوى الدولي، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المشترك والعمل على إيصال الإنتاجات الجزائرية إلى جمهور عالمي.

للإشارة، يجمع مهرجان “سيري مانيا” سنويا كبار صناع المسلسلات ومنتجيها، الموزعين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الجمهور الشغوف بعالم المسلسلات، حيث شهدت دورة 2024 ما يزيد عن 98 ألف متفرج و4400 مهني، مما يجعل من هذه التظاهرة منصة أساسية للصناعة السمعية البصرية بفضل عروضه الأولى الحصرية وندواته ودروسه ولقاءاته المهنية بين المختصين من مختلف أنحاء العالم.