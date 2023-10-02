جزائريون يتواجدون في مقدمة ترتيب الدوريات الأوروبية

في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا

بعد مرور جزء مهم من الدوريات الأوروبية، يوجد عدد من اللاعبين مرشحين رفقة أنديتهم لانتزاع اللقب المحلي، أو على الأقل التواجد في مراتب رابطة الأبطال الأوروبية، وعلى رأس هؤلاء عمورة الذي يقود حاليا اتحاد سان جيلواز البلجيكي، إلى مغامرة فريدة باحتلال ناديه المركز الأول في الترتيب العام للدوري البلجيكي رفقة لاغونتواز.

وساهم عمورة لحد الآن في تسجيل ثلاثية مع حرمانه من هدفين بعد تدخل تقنية الفار، وإذا كان عمورة ينعم بمنافسة أوربا ليغ التي له فيها هدف واحد وسيلعب يوم الخميس مباراة العمر بالنسبة إليه في إنجلترا أمام ليفربول، فإن صاحب اللقب في بلجيكا يلعب أوتوماتيكيا دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا، وستكون فرصة رائعة لعمورة للبروز، وأي تألق منه أو أهداف أو مراوغات ناجحة قد تفتح له الأبواب كما حدث مع محمد صلاح الذي كان يلعب لبازل السويسري، وقادته الصدفة للعب ضد تشيلسي فاختاره مورينيو، وبدأت مغامرة النجم محمد صلاح مع عمالقة العالم.

وفي هولندا مازال فينورد يقاتل للحفاظ على لقبه برفقة رامز زروقي، حيث يحتل رفقاء زروقي المركز الرابع، في دوري هولندي أكبر مفاجآته لحد الآن هي تواجد فريق أجاكس في المركز الـ 12، وكان رفقاء رامز زروقي قد سحقوا أجاكس في عقر دياره برباعية نظيفة.

أما في الدوريات الأوروبية الكبرى، فإن اللافت هو تواجد الميلان في مقدمة الكالتشيو جنبا إلى جنب مع غريمه الإنتير، وفي انتظار تدعيم التشكيلة بإسماعيل بن ناصر بداية من نوفمبر القادم، فإن جديد الميلان في المباراتين الأخيرتين هو تدعيمه بالنجم الجزائري ياسين عدلي الذي لعب مرتين كأساسي ونال الثناء من داخل ومن خارج إيطاليا، في الوقت الذي أضاع نيس بلاعبيه الجزائريين المركز الأول بعد تعادل مخيب في عقر الديار، أمام بريست في نيس.

ويحتل نيس حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بثلاثة لاعبين جزائريين، شاركوا جميعا في التعادل المخيب، بين أساسي واحتياطي، وعندما دخل بدر الدين بوعناني في الربع ساعة الأخير، تمنى أنصار الخضر هدفا منه، يضع نيس لأول مرة منذ سنوات في المقدمة، في الوقت الذي يحتل براست المقدمة برفقة موناكو، مع الإشارة إلى أن براست يضم الجزائري بلال براهيمي.

ويتواجد في الدوري الألماني فريق بوريسيا دورتموند ولاعبه رامي بن سبعيني في المركز الثالث في البوندسليغا برفقة بيارن ميونيخ، ويطمح بوريسيا لخطف اللقب الذي أضاعه الموسم الماضي بغرابة، مع الإشارة إلى أن الدوريين الألماني والإيطالي يمنحان أصحاب المراتب الأربعة الأولى، حق المشاركة في رابطة أبطال أوربا، وتمنح فرنسا بطاقتين وثالثة تستوجب منافسة تمهيدية وتمنح هولندا بطاقتين وبلجيكا بطاقة واحدة.

لا يوجد حاليا في دور المجموعات من رابطة الأبطال الأوروبية سوى ثلاثة لاعبين جزائريين، وهم بن سبعيني وزروقي وبن ناصر ويمكن أن نضيف لهم ياسين عدلي، والتواجد في مقدمة ترتيب الدوريات الكبرى، يمنح الفرصة لهؤلاء للعب رابطة أبطال أوربا التي يحلم بها كل لاعبي المعمورة.