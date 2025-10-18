جزائريون يخاطرون بأرواحهم ويتجاهلون الإشارات عند قطع الطريق!

يؤدي إهمالها إلى حوادث دهس مأساوية

رغم أن الالتزام بإشارات المرور تعد من أبسط قواعد السلامة المرورية، إلا أن الكثير من الجزائريين ما زالوا يفتقرون إلى ثقافة احترامها، سواء كانوا سائقين أو مشاة، فبين من يتجاوز الضوء الأحمر دون اكتراث، ومن يقطع الطريق بعيدا عن الممرات المخصصة له، ومن يعتبر الإشارات مجرد زينة حضرية لا أكثر، وهو ما يعكس غياب الوعي المروري رغم خطورة ذلك على الأرواح.

و في الموضوع، كشف المفتش في رخص السياقة والأمن في الطرق، محمد داودي لـ” الشروق” إن تجاهل الإشارات المرورية أثناء قطع الطريق أو المرور بها أصبح سلوك يومي ومألوف لدى الكثير من الجزائريين، سواء من المشاة أم السائقين، مضيفا أن اغلبهم يعتقدون أن الإشارات واللافتات مجرد زينة بالطرقات حتى إن البعض منهم يحاول التهرب من الامتثال لها لتفادي دقائق من الانتظار قد تكلفه حياته وحياة أشخاص آخرين، متجاهلين بذلك مخاطر إهمال الالتزام بالقوانين على أرواحهم.

وأوضح داودي أن المشاة يتحملون جزءا كبيرا من الفوضى المرورية، إذ يتعمدون عبور الطرق في أماكن غير مخصصة لهم، أو يتسللون بين السيارات رغم وجود ممرات قريبة، مشيرا إلى أن الإشارة الضوئية لم تخصص للسائقين فقط، بل للمارة أيضا ومن الواجب احترامها حفاظا على سلامتهم.

وأشار المتحدث إلى أن تجاهل إشارات المرور يؤدي إلى كوارث مأساوية، بعد تسجيل حوادث دهس كان سببها الأول هو تهاون المشاة في انتظار الضوء الأخضر أو محاولة العبور المفاجئ، كما شدد على أن الظاهرة لا ترتبط فقط بنقص المراقبة أو الردع، بعدما تحولت إلى مشكل سلوكي وثقافة عامة، وتحتاج إلى تربية مرورية تبدأ من المدرسة والبيت على حد قوله.

ولفت إلى أن تكوين السائقين يتطلب تربية على احترام القوانين البسيطة على الطرقات وأمام المدارس وداخل الأحياء، وأردف قائلا أن السلطات المعنية تقوم بدورها في ما تعلق بتركيب وصيانة الإشارات المرورية، وتزويد جميع الطرقات بها، غير أن دورها لن يكتمل- حسبه – إذا لم يلتزم المواطن بها لتصبح من دون جدوى.

وبالمقابل، أوضح داودي أن الإشارات المرورية تتمثل في جميع اللافتات والعلامات الضوئية الموجودة بالطرق والتي تساهم في تنظيم عملية المرور بسلاسة، إلى جانب ذلك فهي عبارة عن إشارات تحذيرات من المخاطر التي تتربص بالمشاة والسائقين، على غرار المنعطفات، والأشغال العمومية وغيرها، إلى جانب تحديد ممرات خاصة تضمن سلامة المشاة والعبور بأمان، مضيفا انه في حالة مخالفة ذلك قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، منها تصادم المركبات في حالة تجاهل الضوء الأحمر وعدم إعطاء الأولوية للمشاة ودهسهم إلى جانب حدوث ازدحام مروري خانق، والتي تكون عقوبتها عادة تسليط غرامة مالية وسحب رخص السياقة بالنسبة للسائقين.