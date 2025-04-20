جزائريون يستحسنون نوعية الأضاحي المستوردة

تفاعل كبير مع صور أول شحنة قادمة من رومانيا

شهدت صور وفيديوهات الأضاحي التي وصلت، صباح الأحد، إلى ميناء الجزائر قادمة من رومانيا، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أين استحسن الجزائريون نوعية وشكل وحجم هذه الأضاحي التي تشبه إلى حد كبير الأغنام الجزائرية، في قوامها وشكل قرونها، وأثنى الكثير من رواد الموقع الأزرق، على نظافة هذه الأضاحي التي تم جز صوفها وبدت نظيفة وفي صحة جيّدة، وهذا ما جعل العارفين في مجال الفلاحة يؤكدون أن هذه الأضاحي هي من النوع الذي ترعى في المساحات الواسعة وهذا ما يجعل لحمها لذيذا وصحيا.

وكان العديد من المواطنين متخوفون من شكل الأضاحي المستوردة، خاصة مع الصورة النمطية لنوعية الأضاحي التي تم استيرادها للجزائر في سنوات الثمانينيات من أستراليا، والتي لقيت مقاطعة واسعة من الجزائريين بسبب شكلها وحجمها، غير أن صور الأضاحي المستوردة من رومانيا والتي كان الكثير من المواطنين يتابعون أسعارها وأخبارها منذ أسابيع، شكّلت ارتياحا وقبولا شعبيا وزادت من رغبة المواطنين في اقتنائها، أين طرحت على مواقع التواصل الكثير من الأسئلة حول طريقة تسويق هذه الأضاحي، هل ستقتصر على عمال الوظيف العمومي؟ بعد إقدام الكثير من المؤسسات والهيئات العمومية على تسجيل أسماء العمال الراغبين في اقتناء هذه الأضاحي، كما أبرمت القطاعات الوزارية، على غرار التعليم والداخلية، اتفاقيات جماعية لاقتناء هذه الأضاحي، وهو ما جعل عمال القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة يطالبون بنصيبهم من هذه الأضاحي عن طريق فتح أسواق في مختلف الولايات تتيح للمواطنين إمكانية شراء هذه الأضاحي، خاصة بعد تداول أخبار مطمئنة بخصوص أسعارها التي ستكون في المتناول.

ومن جانبها، استحسنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ممثلة في رئيسها مصطفى زبدي، نوعية هذه الأضاحي، خاصة بعد إقدام العديد من الأطراف على التشكيك في نوعيتها وشكلها، بنشر صور لنوع غريب من الأغنام بشكل غير محبذ وكان يروّج على أنها قادمة من رومانيا، غير أن الأضاحي التي وصلت أمس، حسب ذات المنظمة إلى ميناء الجزائر، أسقطت إدعاءات وأراجيف السماسرة، ولقيت قبولا واسعا من طرف المواطنين، الذين رحّبوا بهذه العملية، خاصة بعد تداول العديد من الأصداء من الأسواق الأسبوعية للمواشي أكدت وجود تراجع في سعر الأغنام، ومع بداية وصول الأضاحي المستوردة على شكل دفعات، فإن أسعار الأغنام الجزائرية من المتوقع أن تستمر في التراجع بسبب النوعية الجيّدة للأضاحي المستوردة وأسعارها التنافسية ما يجعلها الخيار الأمثل للكثير من المواطنين.

والجدير بالذكر أن المدير العام لميناء الجزائر، عبد الحميد بولعام، أكد خلال استضافته عبر برنامج “ضيف المورنينغ” على “الشروق نيوز”، أن وزن الأضاحي المستوردة يتراوح بين 25 إلى 45 كيلوغراما، وكشف أن تسعة موانئ عبر الوطن ستستقبل كميات كبيرة من الأضاحي خلال الفترة القادمة، وأضاف أنه بعد وصول 12 ألف رأس ماشية قادمة من رومانيا، الأحد، ستليها شحنة ثانية في 24 أفريل بحجم 35 ألف رأس، على أن يتم استقبال شحنة ثالثة يوم 25 أفريل بـ18 ألف رأس من نفس المصدر، وفي ذات السياق، قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، حميد بن ساعد، أن عدد الأضاحي المستوردة من رومانيا يصل إلى 500 ألف رأس أي نصف عدد الأضاحي التي تعتزم الجزائر استيرادها.