جزائريون يفتحون صفحات خاصة للملقحين ضد كوفيد للتعارف والزواج

هذه ليست مقالة استشرافية، بل بداية استشراف لمستقبل قريب جدا، بل أقرب مما نتصور. فكورونا أحدث شرخا كبيرا بين المجهول والمعلوم، وأصبح الناس سواسية أمام فيروس مجهري.. فإن غيّرنا كوفيد 19 سيغيرنا لقاح سبوتنيك وسينوفاك وأسترا زينيكا ومودرنا وفايزر حتما.. فالعالم بعد اللقاح لن يكون نفسه.

يبدو أن جائحة كورونا لن تدع المجتمع وشأنه حتى تحدث فيه تصدعات لن تلتئم بالأسمنت المسلح… مجتمع ضاعت ركائزه وتغيرت أولوياته… وهاهي كورونا تأتي على ما خلفته التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي من دمار.

وبعد حملة التلقيح الكبيرة التي عرفتها الجزائر، من المتوقع أن يتغير سلوك الجزائريين وسينقسمون لا محالة إلى ملقحين وغير ملقحين.. على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فايسبوك تغير سلوك الرواد فعلا وأصبحوا ينشئون بعض الصفحات للتعارف والزواج بين الملقحين من كوفيد… هناك بعض الصفحات أنشئت للتعارف بين المطعمين، وهي جزائرية، وانتشرت بكثرة في فايسبوك، بأسماء بسيطة مثل “جمعية الملقحين الجزائريين” و”تعارف بين ملقحي كورونا” و”ملقح يبحث عن ملقحة للزواج” وغيرها… فهل أمسى لقاح كوفيد العطر التاسع عشر من عطور شانيل الشهيرة، يضعه المرء قبل خروجه من البيت ليتعرف عليه أمثاله.. قد يكون التصور خياليا بعض الشيء، لكنه بحسب علماء النفس ممكن الاحتمال.

الحب في زمن اللقاح

منال، وهي معلمة في الابتدائي، تلقت جرعتي اللقاح، وحثت خطيبها على تلقيه، لكن تقول: “هذا ليس شرط زواج بل حماية للأرواح”.. سهيلة، لم تأخذ اللقاح، خوفا من المضاعفات الثانوية وخوفا من المجهول، فهي تؤمن بما يروجه الناس عن أخطار اللقاح على اختلاف جنسياته، ولا تريد الزواج من شخص ملقح.

أمين، متفائل جدا بالمستقبل، خاصة بعد أن يتلقى معظم الجزائريين التطعيم ضد الجائحة، ويقول: “سينشطر الناس بين ملقح وغير ملقح، وسيبدو غير الملقح إنسانا لا مباليا بصحته وبصحة من يحيطون به”. وأضاف: “هذا سينطبق على التعارف والزواج”.

وسيلة، لا ترى الوضع مقلقا.. فاللقاح بالنسبة إليها لن يغير المعايير الأسرية خاصة الجزائرية، وتردف: “عقليتنا مختلفة ولن نرضخ لفيروس ولا لقاح، فكلاهما لن يغير أعراف عمرها آلاف السنين”.

وفي كثير من الأحيان، تبدأ حصص التعارف الافتراضية بالسؤال عن اللقاح، وأي نوع، وعن سوابق المرض بالمتحور دلتا مثلا… كل هذه أصبحت نقاط اشتراك بين المتعارفين، ويحفل منتصف الحوار الجاري وراء

الشاشات بالتجارب الشخصية مع المرض ومضاعفات اللقاح… من هنا يدق القلب.

صار اللقاح ضد كورونا دون أن ندري وسيلة جذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كجرعة تطمين، خاصة من الرجال، وكأنهم انقلبوا بعد اللقاح رجالا بلا عيوب… وقالت إحدى الفتيات تعليقا على منشور شاب يبحث عن طفلة ملقحة للزواج، بأنها لسوء الحظ لن تتمكن من الزواج به لأنها لم تتلق إلا جرعة واحدة… قد يكون الأمر مجرد دعابة، لكن الأمر قد يتطور مستقبلا إلى جد.. في رأي المحللين النفسانيين، التلقيح لا يعني بالضرورة الحماية ضد مرض كورونا، بل يخفي معنى ضمنيا بأن الشخص الملقح مثقف يؤمن بالعلم، وهذا إن لم يكن التلقيح إجباريا هنا يختلط الجاهل بالعالم.

في دارنا لقاح

في البيت أيضا شكل اللقاح نقطة تحول أيضا في العلاقة الزوجية، فالأسرة هي تصغير بالنانومتر لما يحدث في العالم.. وقد دبت خلافات كثيرة بين الأزواج، بسبب رفض أحد الطرفين أخذ اللقاح، وإصرار الثاني على التطعيم به، لكنها لم تصل إلى أروقة المحاكم.

في سوق الفتاوي الطبية يمطرك العامة بأسئلة أغرب مما يمكن عقلك أن يتخيله، فهناك من تسأل هل اختلاف اللقاحات له عواقب على الزواج والإنجاب، فزوجها أخذ اللقاح الروسي سبوتنيك وهي تلقت لقاح سينوفاك الصيني.. وآخر سأل شيخا مازحا: أنا أخذت اللقاح الصيني، هل يجوز أن أخطب فتاة تلقت لقاح أسترازينكا؟ فقال له الشيخ ساخرا: نعم يجوز لك، فإن من تلقت نفس لقاحك ستصير أختك في اللقاح.

من جهة أخرى، ترفض بعض الفتيات المخاطرة بالأمومة، خاصة مع انتشار بعض التحذيرات عن خطر اللقاح على الإنجاب ودوره في العقم… هذا، وبعيدا عن كل الدراسات الطبية الجادة، تفضل فريال عدم أخذ لقاح كورونا إلا بعد الإنجاب، وتفضل ألا يكون زوجها المستقبلي ملقحا، وتستطرد: “اللقاح للمسنين وذوي الأمراض المزمنة، أما الشباب، خاصة المقبل على الزواج، فبوسعه أن ينتظر”… يبدو أن فريال لا تقرأ الإحصائيات كثيرا، التي تؤكد تصاعد إصابات الشباب خاصة بالسلالات المتحورة.

فهل سيصبح دفتر اللقاح شرطا من شروط الخطبة والزواج.. لا ندري.. الأيام بيننا. عفوا كورونا بيننا