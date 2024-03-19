-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وعي في مواقع التواصل وتقارير ايجابية لجمعيات المستهلكين

جزائريون يقطعون التباهي بموائد الإفطار ويوقفون التبذير

آدم. ح
  • 127
  • 0
جزائريون يقطعون التباهي بموائد الإفطار ويوقفون التبذير
أرشيف

شهد رمضان 2024 تراجع العديد من الظواهر السلبية في المجتمع، بسبب الوعي الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التوعية والتحسيس التي أطلقتها العديد من المؤسسات الرسمية وتنظيمات المجتمع المدني، وكشف تقرير أولي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس”، تراجعا كبيرا لمظاهر التبذير خلال الأسبوع الأول من رمضان، بناء على الأرقام المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لفرز النفايات، حيث أكد المنسق الوطني للمنظمة، فادي تميم في تصريح للشروق أن الأرقام الرسمية كشفت عن رمي 3 أطنان من الخبز في المزابل خلال الأسبوع الأول من رمضان 2024.
وأضاف تميم أن حملات التحسيس التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع الجمعيات والمساجد ساهمت في رفع الوعي العام ما تسبب في تراجع غير مسبوق لمظاهر التبذير خلال رمضان الجاري، وهي الأصداء التي أكدتها مختلف فروع منظمة المستهلكين في الولايات.
وقال محدثنا أن الاستطلاعات الميدانية التي قامت بها المنظمة كشفت أن الجزائريين يبذرون بالدرجة الأولى الخبز ثم الحلويات التقليدية ثم الخضر والفواكه الطازجة التي تعرضت للتلف وأخيرة بقايا الطعام، وهي المواد التي شهدت نقصا كبيرا في تبذيرها هذا العام.
ويؤكد فادي تميم أن ظاهرة التباهي بموائد الإفطار هي الأخرى شهدت تراجعا كبيرا هذا العام، بسبب الوعي الجماعي في منصات التواصل الإجتماعي والدعوة إلى ضرورة التضامن وسط الجزائريين وعدم نشر صور من شأنها التسبب بضر نفسي للمحتاجين والفقراء.

مقالات ذات صلة
حج 2024: تمديد آجال دفع التكاليف

حج 2024: تمديد آجال دفع التكاليف

شباب وقود الأعمال التضامنية في رمضان

شباب وقود الأعمال التضامنية في رمضان

بلمهدي: برنامج خاص لتأطير المساجد خلال شهر رمضان

بلمهدي: برنامج خاص لتأطير المساجد خلال شهر رمضان

وزير الصحة: 70 بالمئة من الأدوية في الجزائر “محليّة الصنع”

وزير الصحة: 70 بالمئة من الأدوية في الجزائر “محليّة الصنع”

السفير الفرنسي: جميع الوسائل متاحة لإعادة إرساء العلاقات مع الجزائر

السفير الفرنسي: جميع الوسائل متاحة لإعادة إرساء العلاقات مع الجزائر

هكذا أرسلت فرنسا 5700 جزائريا للهلاك في مدغشقر

هكذا أرسلت فرنسا 5700 جزائريا للهلاك في مدغشقر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد