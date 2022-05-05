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رياضة

جزائريون يُطالبون “الفيفا” بِالنّزاهة والعدالة

علي بهلولي
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جزائريون يُطالبون “الفيفا” بِالنّزاهة والعدالة

احتشد عدد كبير من الجزائريين، الأربعاء، بِجوار مقرّ الاتحاد الدولي لِكرة القدم بِمدينة زوريخ السويسرية.

وردّد الجمهور عدّة عبارات لها بِصلة بِمباراة العودة بين المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني، على غرار “غاساما الفاسد”، و”أوقفوا الفساد”، و”على الفيفا الالتزام بِالنّزاهة والعدالة”. كما انتصروا للناخب الوطني جمال بلماضي.

وردّد الجمهور أيضا أهازيج، عادة ما تُسمع في مدرجات ملاعب البطولة الوطنية، أو حين تنظيم مقابلات “محاربي الصّحراء”.

وما زال الاتحاد الدولي لِكرة القدم يُعالج الطعن الذي تقدّمت بها “الفاف”، في انتظار حسم الأمر لاحقا.

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