جزائريو “أوربا ليغ” و”كأس المؤتمرات” يلعبون مصيرهم

يملكون حظوظا وفيرة للتأهل للدور القادم

بعد أن أنهت رابطة أبطال أوربا دور المجموعات يومي الثلاثاء والأربعاء بقليل من المفاجآت، تغلق سهرة الخميس منافستي أوربا ليغ وكأس المؤتمرات صفحات دور المجموعات، بكثير من التشويق وبفرص أو دقائق لعب إضافية لعشرة لاعبين من المنتخب الوطني من المشاركين في هاتين المنافستين المحترمتين، حيث ستكون الجولة الأخيرة مهمة جدا للاعب سعيد بن رحمة في لقاء قوي أمام فرايبورغ من أجل انتزاع الرتبة الأولى في مباراة ستلعب في لندن، ومن المحتمل أن يلعب بن رحمة كأساسي لأن فريقه عانى في الفترة الأخيرة وخسر في آخر مباراة بخماسية كاملة أمام فولهام، وهو ما سيجعل مدربه مجبر على التغيير ومنح بن رحمة مكانة أساسية، وعليه أن يستغلها جيدا لأن الفريق المتدهورة نتائجه في الدوري، ليس له من خيار سوى اللعب من أجل لقب أوربا ليغ، بعد أن تذوق في الموسم الماضي لقب كأس المؤتمرات.

أما مباراة الجولة في نفس المنافسة فتلك التي ستلعب في الضاحية لعاصمة بلجيكا بروكسل، عندما يستقبل سان جيلواز فريق ليفربول، في مباراة ستوجه فيها الأنظار على النجم أمين محمد عمورة المحكوم عليه التألق من أجل كسب مزيد من النقاط وخطف الأنظار، وإذا كان عمورة قد افتقد في المباراة التي لعبت في ليفربول التوفيق فإنه في مباراة الخميس على ملعبه ليس له من خيار سوى الفوز على ليفربول للاحتفاظ بحظوظ مجهرية للتأهل، وفي نفس المنافسة يلتقي أمين غويري برفقاء عيسى ماندي الغائب بسبب الإصابة وأعين الفريقين على التأهل إلى الدور الثاني، سواء في أوربا ليغ أم كأس المؤتمرات حيث ضمنت رين المركز الأول، وهي فرصة أخرى لأمين غويري لهز الشباك وإعادة علاقته مع مهنة التهديف، على أمل أن يعود عيسى ماندي قريبا للميادين، ليكون في متناول المنتخب الجزائري في كوت ديفوار، ونأمل جميعا في أن يعيد مورينيو النجم حسام عوار، إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غيّبه في جولات الدوري، عندما يستقبل فريق شيريف، وعوار في حاجة إلى دقائق لعب ستكون مهمة بالنسبة للخضر قبل كأس أمم إفريقيا المنافسة التي يجب أن تبعث مشوار حسام عوار. أما في كأس المؤتمرات، فإذا كان تواجد نبيل بن طالب لا نقاش فيه مع ليل الذي سيلعب مبارة سهلة على أرضه، فإن مصير آدم وناس مازال غامضا بسبب سوء تفاهم بينه وبين مدربه، وفريق ليل ضمن تأهله للدور القادم، عكس فرانكفورت المطالب بتفادي الخسارة في سفريته إلى اسكتلندا، ولكن رفقاء شعيبي مازالوا منتشين بفوزهم الساحق أمام بيارن ميونيخ بخماسية كاملة.

فريق رشيد غزال بيشيكتاش التركي غادر المنافسة بخسائر متتالية، داخل وخارج الديار، وحتى في الدوري التركي لا يتنفسون غير الخسارة، ومغادرة غزال للفريق لم تبق في يديه، بل هو مجبر عليها، بعد مشاكل غير منتهية مع الإصابة التي جعلته اللاعب رقم ثلاثة في الإصابات بعد عطال ووناس.