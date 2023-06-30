جزائريو البطولة الفرنسية يعودون إلى المنافسة يوم 11 أوت القادم

الموسم الحالي يلعب بـ18 فريقا بدلا من 20

يعود اللاعبون الجزائريون الذين ينشطون في الدوري الفرنسي إلى المنافسة يوم 11 أوت القادم، بعد ما حددت رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم موعد انطلاق مباريات البطولة المحلية للموسم 2023/ 2024.

وذكرت الرابطة أن باريس سان جرمان حامل اللقب سيستهل الموسم بمواجهة فريق لوريان في الجولة الأولى أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أوت المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ومن ثم سينتقل لملاقاة تولوز على أرض الأخير في الجولة الثانية، قبل أن يستضيف فريق لانس في الجولة الثالثة يوم 26 أوت المقبل، ومن ثم يلعب باريس مع ليون في ديربي البطولة الفرنسية يوم 3 سبتمبر المقبل ثم يستضيف نيس يوم 15 أو 16 سبتمبر ثم يلاقي مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية يوم 24 من الشهر نفسه.

وحسب القرعة التي سحبت الجمعة سيلعب في الجولة الأولى ستراسبورغ مع ليون،

ورين مع ميتز، ونانت مع تولوز، ومارسيليا مع ريمس، وبريست مع لينس، ومونبلييه مع لوهافر، ونيس مع ليل، وكليرمون أمام موناكو.

وسيشهد موسم 2023/ 2024 في الدوري الفرنسي تواجد 18 فريقا بدلا من 20 كانوا يتنافسون على البطولة خلال المواسم الماضية. وتم تحديد هبوط 4 فرق في الموسم الماضي، وهي أندية أنجيه وأجاكسيو وتروا وأوكسير إلى بطولة الدرجة الثانية، فيما صعد كل من لوهافر وميتز إلى بطولة الدرجة الأولى. يشار إلى ان باريس سان جيرمان توج بلقب البطولة الفرنسية للموسم الماضي، للمرة الـ11 في تاريخه والتاسعة في السنوات الـ11 الأخيرة.