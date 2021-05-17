جزائريو البطولة الفرنسية يُجْبَرون على التعاطف مع “الشواذ”!

القسمان الأوّل والثاني

أجبرت رابطة الكرة الفرنسية المحترفة لاعبي أندية القسمَين الأوّل والثاني، على التعاطف مع “الشواذ”.

حدث ذلك خلال إجراء الجولة الأخيرة من عمر بطولة القسم الفرنسي الثاني مساء السبت الماضي، والجولة الـ 37 من عمر بطولة القسم الأوّل في اليوم الموالي.

وطلبت رابطة الكرة الفرنسية المحترفة من الأندية صنع أقمصة تحمل أرقاما بِلون “قوس قزح” رمز “الشواذ”. بِمناسبة اليوم العالمي لِهذه الفئة الذي يُصادف الـ 17 من ماي.

وهكذا اضطرّ لاعبو المنتخب الوطني الجزائري المحترفون بِفرنسا إلى ارتداء هذه الأقمصة، على غرار أندي ديلور (مونبلييه) وإسلام سليماني (ليون) ويوسف عطال رفقة هشام بوداوي (نيس) وهاريس بلقبلة (براست) وزين الدين فرحات (نيم) وألكسندر أوكيجة (ماتز) ومهدي زرقان (بوردو) وفريد الملالي (أنجي) وماكسيم سبانو رحو (فالونسيان).

وبِالمقابل، أفلت زملاء لهم من هذا “المسخ”، على غرار جمال بلعمري (ليون) وفريد بولحية (ماتز) ورياض بودبوز (سانت إيتيان) وكريم عريبي (نيم) وإدريس سعدي (ستراسبورغ)، بعد غيابهم بِداعي الإصابة.