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رياضة

جزائريو الدوري الأوروبي يتعرّفون على مُنافسيهم

علي بهلولي
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جزائريو الدوري الأوروبي يتعرّفون على مُنافسيهم

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون على مُنافسي فرقهم، في ثمن نهائي مُسابقة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة.

وهكذا سيلعب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي، ضدّ نادي سلافيا براغ التشيكي.

ويتبارى المدافع عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني، مع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ويُواجه متوسّط الميدان حسام عوّار وفريقه روما الإيطالي، نادي برايتون الإنجليزي.

ويتقابل صانع الألعاب ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ من أذربيجان، مع نادي ليفركوزن الألماني.

وبِاستثناء ماندي، يلعب بقية مواطنيه لقاءات العودة خارج القواعد.

وتُجرى مقابلات الذّهاب في الـ 7 من مارس المقبل، وتُقام مواجهات العودة في الـ 14 من الشهر ذاته.

وبِخصوص المباراة النّهائية، فقد بُرمجت بِمدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، مساء الـ 22 من ماي المقبل.

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