جزائريو فريق نيس بِلا مدرّب

أعلنت إدارة نادي نيس الفرنسي مساء الإثنين، عن انتهاء مهام التقني السويسري لوسيان فافر مدرب فريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق نيس الفرنسي يضمّ في صفوفه 5 لاعبين جزائريين: الدوليين المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين أندي ديلور وبلال براهيمي، والمغترب الحارس تيدي بولهندي.

ولم تُوضّح إدارة نادي الأحمر والأسود سبب انتهاء المهام، في بيان مُقتضب لها.

وكان التقني لوسيان فافر (65 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق نيس في الصيف الماضي.

وعجز فريق نيس عن حصد الفوز في المقابلات الرّسمية الأربعة الأخيرة، كما مُنِيَ بِهزيمتَين في آخر مقابلتَين له ضمن إطار البطولة والكأس المحلّيتَين.

وأضافت إدارة النادي الفرنسي أنها أسندت مهام الإشراف على العارضة الفنية وبِصفة مُؤقّتة، إلى المدرب المساعد ديدييه ديغارد، ريثما تنتدب إطارا فنيا جديدا.

ويُشرف المدرب ديدييه ديغارد على فريق نيس سهرة الأربعاء المقبل، في مواجهة الضيف نادي مونبلييه بِرسم الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.