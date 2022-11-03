جزائريو نيس في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أهدى اللاعبان الدوليان الجزائريان بلال براهيمي ويوسف عطال إلى فريقهما نيس الفرنسي سهرة الخميس، بطاقة التأهّل لِثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعادل فريق نيس الفرنسي بِنتيجة (2-2) مع المضيف نادي كولن الألماني، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل المهاجم براهيمي الهدف الثاني لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 43، بعد تمريرة حاسمة من المدافع عطال.

وافتتح براهيمي عدّاد التهديف في المقابلات الرّسمية على مستوى الأندية للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة في البطولة الفرنسية. كما بات عطال وفي جعبته أوّل تمريرة حاسمة هذا الموسم، تُضاف إلى هدف أمضاه في تاريخ سابق.

وعلى غرار براهيمي وعطال، شارك متوسط الميدان هشام بوداوي أساسيا، بينما تابع الحارس تيدي بولهندي اللّقاء من دكة البدلاء. في حين غاب المهاجم أندي ديلور بِداعي الإصابة، ولو أنه عاد إلى أجواء التدريبات، الخميس.

وعن الفوج ذاته، تعادل بارتيزان بلغراد الصربي بـ (1-1) مع الضّيف سلوفاكو التشيكي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- نيس 9ن

2- بارتيزان بلغراد 9ن

3- كولن 8ن

4- سلوفاكو 5ن

وهكذا تأهّل فريقا نيس الفرنسي لِثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ويلعب بارتيزان بلغراد مع ثالث ترتيب أحد أفواج منافسة الدوري الأوروبي. بينما خرج ناديا كولن الألماني وسلوفاكو التشيكي من السباق.

وكان فريق نيس قد تعادل (1-1) مع المضيف بارتيزان بلغراد الصربي، وفاز عليه داخل القواعد (2-1)، وهو سرّ تصدّر ممثّل الكرة الفرنسية للائحة الترتيب.

والتحق الخماسي الجزائري في فريق نيس، بِزملائهم المدافع أحمد توبة في باشاكشهر التركي، والمهاجم السعيد بن رحمة في وست هام الإنجليزي، ولاعب الخط الخلفي عيسى ماندي في فياريال الإسباني، الذين بلغوا في تاريخ سابق محطّة ثمنا النهائي.

وقدّم المدافع يانيس حماش تمريرة حاسمة في مباراة فريقه دنيبرو الأوكراني، الذي انهزم بـ (1-2) أمام المضيّف نادي ألكمار الهولندي، وتموقع ثانيا في لائحة الترتيب.

وهكذا هي لوائح منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، يتأهّل مُتصدّر لائحة الترتيب لِثمن النهائي، ويلعب الوصيف (حماش ودنيبرو الأوكراني) مع ثالث ترتيب أحد أفواج منافسة الدوري الأوروبي.

تأهّل عديد الجزائريين

حجز أربعة لاعبين دوليين جزائريين مع أنديتهم سهرة الخميس، مقعدا في ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، حيث تصدّرت فرق اللاعبين الجزائريين لائحة الترتيب أو تموقعت في المركز الثاني بِفارق نقاط مُريح.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المدافعين عيسى ماندي مع فياريال الإسباني، وأحمد توبة مع باشاكشهر التركي، ويانيس حماش مع دنيبرو الأوكراني، والمهاجم سعيد بن رحمة مع وست هام الإنجليزي.

ويُمكن لِخمسة لاعبين دوليين جزائريين آخرين أن يلتحقوا بـ “القافلة” في الجولة السادسة والأخيرة، وكلّهم يرتدون زيّ نادي نيس الفرنسي، وهم: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين أندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي (شارك مع المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة في دورة دولية بِفرنسا ما بين ماي وجوان الماضيَين). مع الإشارة إلى أن فريق الأحمر والأسود يتصدّر لائحة الترتيب.