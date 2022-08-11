جزائريو نيس يُواجهون فريقا صهيونيا

توبة يفتتح عدّاد التهديف

يُواجه الرّباعي الدولي الجزائري يوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي وأندي ديلور، مع فريقهم نيس الفرنسي مُنافسا صهيونيا، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتبارى فريق نيس الفرنسي مع نادي مكابي تل أبيب الصهيوني، بِرسم الدور الرابع لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِفلسطين المُحتلّة في الـ 18 من أوت الحالي، وتُقام مباراة العودة بِفرنسا في الـ 25 من الشهر ذاته.

وضمن الإطار ذاته، يلعب متوسط الميدان رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مع نادي فيورنتينا الإيطالي. ويُنافس لاعب الخطّ الخلفي عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني نادي هايجوك سبيليت الكرواتي. ويتبارى المدافع أحمد توبة وفريقه باشاكشهر التركي مع نادي أنتويرب البلجيكي. ويُواجه المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي نادي فيبورغ الدانماركي.

وتُجرى مقابلات العودة بِهولندا وكرواتيا وبلجيكا والدانمارك.

وبعد هذا الدور، تُقام مرحلة المجموعات ما بين مطلعَي سبتمبر ونوفمبر المقبلَين.

ونعود إلى إياب الدور الثالث، لِنُشير إلى أن أحمد توبة سجّل هدفا لِمصلحة فريقه باشاكشهر التركي، وساهم في فوز بِثلاثية نظيفة أمام الزائر نادي بريزابليك الأيسلندي.

وأمضى توبة هدفه في الدقيقة الـ 74، كما تُظهره صور الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه، بعد أن خاض كامل أطوار المباراة. فيما تابع مواجهة الذهاب من دكّة البدلاء، وحينها انتصر فريقه بِنتيجة (1-3).

وبات أحمد توبة وقد افتتح عدّاد التهديف مع فريقه الجديد باشاكشهر التركي.