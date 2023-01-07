جزائريو نيس يُودّعون سباق كأس فرنسا

ودّع نادي نيس مساء السبت سباق كأس فرنسا، بعد خسارته أمام فريق من الدرجة الثالثة.

وانهزم فريق نيس بِهدف لِصفر أمام فريق لوبوي فوت، ضمن إطار الدور الـ 32 لِمسابقة كأس فرنسا.

وغاب عن فريق نيس في هذه المباراة الجزائريون: المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور. وبِالمقابل، شارك مواطنهم لاعب الخطّ الأمامي بلال براهيمي أساسيا، وتابع الحارس تيدي بولهندي اللّقاء من دكّة البدلاء.

ويشكو عطال إصابة في الكاحل، بينما لم يستعد بوداوي لياقته البدنية بعد رغم شفائه (كان مريضا)، في حين ما زال ديلور بعيدا عن مقابلات فريق الأحمر والأسود، وتتحدّث الصحافة الفرنسية عن رغبته في تغيير الأجواء شهر جانفي الحالي.

وكان فريق نيس قد نشّط نهائي كأس فرنسا للموسم الماضي، وخسره أمام نادي نانت.