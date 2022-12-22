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جزائري “حراق” يتحول إلى بطل في فرنسا لهذا السبب

الشروق أونلاين
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جزائري “حراق” يتحول إلى بطل في فرنسا لهذا السبب
ح.م
الشاب الجزائري منير بلحلو

تحول “حراق” جزائري إلى بطل في فرنسا بعد تمكنه من إنقاذ امرأة فرنسية من مشردين احتجزاها بعد أن آوتهما في منزلها.

وتداولت وسائل إعلام فرنسية حيثيات القضية، حيث أشارت إلى أن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 50 عامًا قررت مساعدة مشردين وأدخلتهما منزلها بمدينة نانسي للمبيت عندها لكنهما في الصباح أظهرا وجها آخر حيث قاما باحتجازها لمدة أربعة أيام وتعنيفها وسرقة بطاقاتها المصرفية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن تدخل الحراق الجزائري المدعو منير، أنقذ حياتها حيث قام بإبلاغ الشرطة، التي تدخلت واعتقلت المهاجمين وحررت السيدة المتحجزة.

ووصفت المرأة الفرنسية منير بالبطل، وقال منير بلحلو المنحدر من مدينة شلغوم العيد في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية أنه تصرف على أساس القيم التي غرسها فيه والداه في الجزائر.

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