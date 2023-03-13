جزائري ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 قائد في مجال الرعاية الصحية

صنفت مجلة فوربس، الجزائري عبد الواحد كرار، المدير العام لشركة بيوفارم، ضمن قائمة أقوى 100 قائد في مجال الرعاية الصحية بالشرق الأوسط.

وتضم قائمة فوربس المعلن عنها للعام 2023 نحو 101 من رؤساء شركات الرعاية الصحية الأكثر تأثيرًا في المنطقة، وجاء كرار في المرتبة الـ 27.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلة الأمريكية فإن هذه الشركات تعمل في قطاعات الأدوية والمرافق الطبية والتكنولوجيا والمعدات الطبية واستثمارات الرعاية الصحية.

كما يسهم كل منهم بدور فعال في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال 11 دولة.

وتهيمن الإمارات على القائمة بواقع 44 مشاركة، تليها السعودية بـ26 ومصر بـ8.

وتعد بيوفارم مجموعة صناعية وتجارية، حيث بدأت استثماراتها في قطاع الأدوية في تسعينيات القرن الماضي في الجزائر، وتملك اليوم وحدة إنتاج وشبكة توزيع لتجار الجملة والصيدليات.

في عام 2022، أطلقت المجموعة مختبرًا جديدًا للبحث والتطوير في علم الأورام، كما دشنت منشأة تصنيع متكاملة وعالية التقنية لصنع شرائط اختبار نسبة السكر في الدم.

لدى كرار خبرة 29 عامًا في مجال الرعاية الصحية، ويشرف على أكثر من 2700 شخص. وقد أسس أيضًا وحدتي (Human Health Information) و(BioPurchase) اللتين أصبحتا جزء من مجموعة بيوفارم.

هو عضو مؤسس لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) المنظمة النقابية لأصحاب الشركات في الجزائر، وتم تصنيفه العام الماضي من قبل فوربس أيضا ضمن قائمة أقوى 50 قائد في مجال الرعاية الصحية، حيث احتل المرتبة الـ 33.