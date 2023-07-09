جزائري على رأس الفيدرالية الدولية للتبرع بالدم

عرفت أشغال الجمعية العامة الانتخابية للفيدرالية الدولية لمنظمات التبرع بالدم، الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، انتخاب عبد المالك سياح رئيسا للفيدرالية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم، انتخاب الجزائري عبد المالك سايح رئيسا للفيدرالية الدولية للتبرع بالدم.

وشغل سايح منصب الأمين العام للفدرالية الدولية التبرع بالدم من سنة 2017 إلى غاية 2023.

ويعتبر الرئيس الجديد سايح أول إفريقي وعربي ينتخب لهذا المنصب، وفقا للمصدر ذاته.