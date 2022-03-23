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رياضة

جزائري في نهائي كأس “أوريدو” القطرية

علي بهلولي
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جزائري في نهائي كأس “أوريدو” القطرية
الأرشيف
بلال مصمودي بِزيّ نادي مولودية وهران

تأهّل اللاعب الجزائري بوعلام مصمودي مساء الأربعاء، للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس “أوريدو” القطرية. نظير إقصاء مواطنَيه سفيان هني وياسين براهيمي.

وتُعتبر هذه المسابقة الكروية المرادفة لِكأس الرابطة، ثالث المنافسات في قطر بعد البطولة وكأس الأمير.

وفاز فريق الوكرة بِنتيجة (5-3) على نادي الغرافة، لِحساب نصف نهائي كأس “أوريدو”.

وخاض المدافع بوعلام مصمودي كامل أطوار هذه المباراة بِزيّ فريقه الوكرة، بينما غاب مواطنه المهاجم محمد بن يطو لِانشغاله مع “الخضر” بِمواجهتَي الكاميرون.

وفي الطرف المقابل، شارك صانع الألعاب سفيان هني أساسيا، وسجّل الهدف الثاني لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 35، كما صنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 22. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 83، وحينها كانت النتيجة متعادلة بـ (3-3).

وفي مباراة أخرى عن محطّة المربّع الذّهبي، خسر فريق الريان بِنتيجة (2-3) أمام نادي السيلية، فودّع السباق.

وشارك متوسط الميدان الجزائري ياسين براهيمي أساسيا مع فريقه الريان، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي السيلية.

وطرد الحكم اللاعب محمد جمعة مدافع نادي الريان في الدقيقة الـ 75، وحينها كانت النتيجة متعادلة بـ (2-2).

وهكذا سيلعب المدافع بوعلام مصمودي مع فريقه الوكرة نهائي منافسة كأس “أوريدو” القطرية، ضد نادي السيلية، مساء الإثنين المقبل.

وكان بوعلام مصمودي (27 سنة) قد انتقل إلى نادي الوكرة القطري في جانف الماضي، بِعقدٍ قصير تنقضي مدّته في الصيف المقبل. قادما من فريق النجم الساحلي التونسي.

وسبق لِمصمودي – ابن وهران – أن ارتدى أزياء نوادي المولودية والجمعية الوهرانيتَين واتحاد سيدي بلعباس.

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