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رياضة

جزائري مُغترب يتسبّب في إنزال فريقه الفرنسي إلى القسم الثاني

علي بهلولي
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جزائري مُغترب يتسبّب في إنزال فريقه الفرنسي إلى القسم الثاني

تسبّب اللاعب الجزائري المغترب رايان آيت نوري، الجمعة، في إنزال فريقه أونجي إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وكان فريق أونجي قد شغل الرّتبة الـ 13 في لائحة ترتيب بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم المُنقضي، المُرادف للبقاء في حظيرة النخبة.

وقرّرت المديرية الوطنية الفرنسية للمراقبة المالية، الجمعة، إنزال فريق أونجي إلى القسم الثاني، بِسبب استلامها ملف تحويل المدافع رايان آيت نوري (20 سنة) إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، بعد انقضاء الأجل.

ومعلوم أن فريق أونجي الفرنسي يملكه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، الذي سيتقدّم بِطعن ضد القرار الصّادر، كما ذكرته تقارير صحفية محلية.

وتنطلق بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد في الـ 24 من جويلية الحالي، بينما تبدأ منافسة القسم الأوّل في الـ 8 من أوت المقبل.

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