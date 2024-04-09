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جزائري يتبرع بثمن سيارته لغزة

الشروق أونلاين
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جزائري يتبرع بثمن سيارته لغزة
ح.م
مساعدات جزائرية لقطاع غزة

قال مواطن جزائري إنه تبرع بثمن بيع سيارته بالكامل لجهود إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني عليهم.

وكتب المحسن المدعو كمال بن مبارك على حسابه في فيسبوك:”بحمد الله وبفضله بيعت السيارة. ودُفع ثمنها كاملا لجمعية البركة، 130 مليون سنتيم”.

ونشر المتبرع صورة لوصل تحويل المبلغ إلى حساب جمعية البركة البريدي، مضيفا:”رغم ذلك، لا أشعر بالارتياح. فسحابة الخذلان لا تزال تحوم فوق الرؤوس”.

وغطّى التلفزيون الجزائري يوم 6 أفريل، عمليات توزيع الطرود الغذائية المموّلة من تبرعات الجزائريين في إطار حملة “الوعد المفعول”، على النازحين في رفح.

وقال مراسل التلفزيون العمومي من غزة إن “الدعم الجزائري، رئاسة وحكومة وشعبا، لم يتوقف لتعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض، منذ بدء عدوان الاحتلال”.

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