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رياضة

جزائري يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة الفرنسية

علي بهلولي
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جزائري يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة الفرنسية
ح.م
فارس شعيبي

يتنافس دولي جزائري فتيّ وواعد على جائزة أفضل لاعب شاب، في بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم الحالي.

وتمنح الجائزة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، التي أدرجت الجزائري فارس شعيبي البالغ من العمر 19 سنة، رفقة زميلَين له، للتنافس على هذه المكافأة الخاصّة بِشهر سبتمبر الحالي. في بيان لها نشرته، الجمعة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة فارس شعيبي إلى غاية الأربعاء المقبل، عبر رابط موقع “تويتر” التالي:

أو موقع البطولة الفرنسية، التالي:    ligue1ubereats.fr

وخاض المهاجم شعيبي 6 مقابلات في البطولة الفرنسية للموسم الجاري، نصفها أساسيا، وسجّل هدفا. من أصل 8 مواجهات لِفريقه تولوز.

ويرتبط فارس شعيبي مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وكان الناخب الوطني نور الدين ولد علي في الأيّام القليلة الماضية، قد وجّه الدّعوة إلى فارس شعيبي لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي، استعدادا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين أمام نظيره السوداني، الجمعة والإثنين المقبل.

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