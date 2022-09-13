جزائري يتهم “الفيفا” بسرقة مقترحاته في تطوير كرة القدم؟

كشف عن وثائق ومراسلات حدثت بينه وبين الهيئة الكروية العالمية

اتهم مواطن جزائري، يدعى عبد الحق بلحاج، الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسرقة مقترحات كان تقدم بها منذ 14 سنة في إطار مشروع تطوير كرة القدم، وهي المقترحات التي تكون الهيئة الكروية اعتمدتها للفصل في مباراة الجزائر والفراعنة خلال كأس العرب التي جرت السنة الماضية بقطر.

بقدر ما تبدو هذه القصة غريبة، وقد تدفع الكثير للسخرية منها، يصر السيد بلحاج عبد الحق على أن الفيفا فعلا قامت بسرقة مشروعه في تطوير كرة القدم، بدليل امتلاكه الوثائق والمراسلات التي جرت بينه وبين هذه الأخيرة وبينه وبين محكمة التحكيم الرياضي (التاس)، هذه الأخيرة التي طلبت منه عرض قضيته أمام الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما جاء ذلك في إحدى المراسلات التي اطلعنا عليها. غير أن رفض الفيفا الاعتراف بأنها أدرجت مقترحاته، قبل أن تسحب أحد المقترحات التي عرضت سنة 2008 للمصادقة عليها والمتعلقة بتمديد الأشواط الإضافية من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، بعدما أعلنت في نفس السنة على وجود تعديل في هذا الأمر، لتعود من جديد في سنة 2009 وتلغي التعديل بعد الشكوى التي تقدّم بها المواطن الجزائري إلى المحكمة الرياضية، التي طلبت منه التواصل مع الفيفا، وهو ما حدث سنة 2011 عندما راسلته وأخبرته على أن مقترحاته قيد الدراسة، ليتفاجأ خلال البطولة العربية بقطر باعتماد الفيفا لمقترحاته للفصل في المقابلة التي جرت بين الجزائر ومصر، وهو ما اعتبره السيد بلحاج فضيحة من العيار الثقيل.

بلحاج عبد الحق الذي لا يزال يواصل معاركه من أجل إثبات ما يزعم أنه حق، وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية يدعوه لتدخل مصالح الدولة من أجل إنصافه لدى ذات الهيئة العالمية، علما أن محدثنا تتوفر لديه كل البيانات والأدلة من خلال مراسلاته مع الفيفا منذ إرسال مشروعه المتمثل في تطوير كرة القدم سنة 2006، وهي المراسلات التي يثبت من خلالها أن الفيفا فعلا سرقت مقترحاته في تطوير هذه اللعبة، ويأمل محدثنا أن تتحرك الجهات المعنية المختصة في هذا الشأن للكشف عن ملابسات وخلفيات هذه القضية.