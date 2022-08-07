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رياضة

جزائري يخطف الأضواء في الدوري الكندي

ن. ب
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جزائري يخطف الأضواء في الدوري الكندي

تألق الجزائري ريان يسلي، حارس مرمى فالور الكندي، ونجح في الخروج بأول شباك نظيفة له في مسيرته الاحترافية مع فريقه، وقاده للفوز بنتيجة 2-0 على فالكري، لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الكندي الممتاز.

ونجح يسلي في التصدي لـ3 كرات خطيرة في المباراة كما قاد منطقة الجزاء ووجه الدفاعات بشكل جيد، ليقود فريقه إلى الفوز ويخرج بشباك نظيفة لأول مرة في مسيرته الاحترافية. ولعب يسلي حتى الآن 3 مباريات مع فالور الكندي، وذلك بخوض مباراة فانكوفر في ديسمبر الماضي وتلقى خلالها هدفين ثم شارك مع الفريق أمام أتلتيكو أوتاوا واستقبل هدفًا في المباراة التي أُقيمت يوم 2 جوان 2022.

وكان الحارس الجزائري صاحب 24 عامًا ينتمي لأحد الأكاديميات الكندية ثم انتقل عام 2018 إلى فريق الشباب بنادي فيبونيشا الإيطالي أحد فرق الدرجة الرابعة، قبل أن يعود لكندا عبر بوابة مونتريال كارابينس، ثم اللعب في صفوف بلانفيل ومنه لفالور في جانفي الماضي.

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