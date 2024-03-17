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جزائري يخط حزبين من المصحف المؤسس للمدينة المنورة

ع. إبراهمي
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جزائري يخط حزبين من المصحف المؤسس للمدينة المنورة
ح.م

تمكّن ابن مدينة المدية، الخطّاط محمد جمال الدين قارة برنو، من الفوز بشرف كتابة حزبين من المصحف المؤسس للمدينة المنوّرة، وذلك بعد اختياره بمعية 29 خطاّطا آخر، كان لهم نفس الشرف وذلك من بين عشرات الخطّاطين من العالم الإسلامي الذين تقدموا لنفس المسابقة الدولية التي احتضنها مركز “الملك سلمان الدولي” للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ونظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع “الملك فهد” لطباعة المصحف الشريف، وكانت المسابقة مصحوبة في أيامها العشر بورشات في فن الخط العربي وأسراره وعديد النشاطات ذات الصلة ويعتبر محمد جمال الدين، 28 سنة، الحائز على شهادة ماستر محاسبة أحد أبرز الخطّاطين بولاية المدية والجزائر نظرا لمشاركاته العديدة في المسابقات الدولية للخط والتي توج في العديد منها بجوائز وهو ابن أحد خطاطي مسجد “الجزائر الأعظم” عبد الرزاق قارة برنو.

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