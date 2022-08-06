جزائري يرفض بيع ناديه إلى شركة أمريكية

رفض رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، بيع أسهم ناديه أونجي الفرنسي إلى شركة استثمارات أمريكية.

وقال سعيد شعبان إن الوضعية المالية لِنادي أونجي تحسّنت، وأن إدارته غيّرت رأيها بِشأن بيع أسهم الفريق.

ووفقا لِتقارير صحفية فرنسية صادرة، السبت، فإن شركة استثمارات أمريكية قدّمت غلافا ماليا قيمته 65 مليون أورو إلى إدارة نادي أونجي، لِشراء أسهم فريق الأبيض والأسود، لكن المُقترح رُفض.

وكان سعيد شعبان قد أعلن في تاريخ سابق، بِأنه يُفكّر في ترك فريق أونجي، وبيع أسهم النادي. وفسّر القرار بِالمتاعب المالية، التي تفاقمت بعد تفشّي جائحة “كورونا”.

ويمتلك سعيد شعبان (57 سنة) أسهم نادي أونجي منذ عام 2011، وهو رجل أعمال درس في الجامعة، وبِالضبط في المدرسة الوطنية المُتعدّدة التقنيات بِالحراش، قبل أن يُهاجر إلى فرنسا ويستقرّ هناك.

ويضمّ فريق أونجي الفرنسي في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان نبييل بن طالب، والحالي المدافع إلياس شتي.