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جزائري يفوز بجائزة عالمية للرياضيات.. والرئيس يهنئ

الشروق أونلاين
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جزائري يفوز بجائزة عالمية للرياضيات.. والرئيس يهنئ
ح.م
عالم الرياضيات الجزائري يوسف سعد

‏ هنأ رئيس الجمهورية، عالم الرياضيات الجزائري، يوسف سعد، على نيله جائزة جون فون نيومان للرياضيات لسنة 2023.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات على مستوى العالم”.

وأضاف الرئيس “أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات في هذا المجال..الجزائر فخورة بك”.

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