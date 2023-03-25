جزائري يفوز بجائزة عالمية للرياضيات.. والرئيس يهنئ

‏ هنأ رئيس الجمهورية، عالم الرياضيات الجزائري، يوسف سعد، على نيله جائزة جون فون نيومان للرياضيات لسنة 2023.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات على مستوى العالم”.

وأضاف الرئيس “أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات في هذا المجال..الجزائر فخورة بك”.