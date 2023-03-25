جزائري يفوز بجائزة عالمية للرياضيات.. والرئيس يهنئ
هنأ رئيس الجمهورية، عالم الرياضيات الجزائري، يوسف سعد، على نيله جائزة جون فون نيومان للرياضيات لسنة 2023.
وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “لك مني تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات على مستوى العالم”.
وأضاف الرئيس “أتمنى لك التوفيق و مزيدا من الإسهامات في هذا المجال..الجزائر فخورة بك”.
لك منّي تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات، على مستوى العالم. أتمنى لك التوفيق و مزيدًا من الإسهامات، في هذا المجال..الجزائر فخورة بك.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 24, 2023