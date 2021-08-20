جزائري ينقذ ثلاثة حراقة مغاربة بأعجوبة

جرفتهم التيارات البحرية بعد تعطل دراجتهم المائية

تمكن شاب من تلمسان يدعى صالح زكي، الثلاثاء الماضي، من إنقاذ ثلاثة شباب من جنسية مغربية، بعد ما شارفوا على الموت غرقا، حين تعطلت دراجتهم المائية التي جعلوا منها وسيلة للحرقة، محاولين دخول الحدود البحرية الاسبانية، انطلاقا من شاطئ اركمان بالناظور، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان.

وحسب ما أكده بطل هذه القصة في حوار حصري مع “الشروق”، فإن الواقعة كانت عصر يوم الثلاثاء المنصرم، حين قرر الشاب صالح زكي الذي يقطن بولاية تلمسان، تنظيم جولة سياحية كما جرت عليه العادة بواسطة زورق مخصص للنزهة، وعندما وصل جزيرة ليلى التابعة لشاطئ رشقون، لمح أحد الشباب بين الأمواج يلوح طالبا النجدة، هناك اقترب منه المنقذ وألقى له طوق نجاة لمساعدته على البقاء فوق الماء، وأخذ قسط من الراحة، وأثناء دردشة خفيفة معه، تيقن أن الأمر يتعلق بمغربي، ومن هناك بدأت الاتصالات مع خفر السواحل، من اجل التدخل وإنقاذ صديقيه، اللذين كانا في حالة صدمة وتعب كبيرين، كيف لا وثلاثتهم لم يأكلوا شيئا منذ 72 ساعة كاملة.

وأما عن تفاصيل قصتهم المأساوية، أفاد المتحدث أن الشباب الثلاثة بعد نقلهم إلى مستشفى بني صاف، لتلقي العلاج، أفصحوا عن حقائق مروعة عاشوها خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، التي بدأت عصر يوم الأحد الماضي، ولم تنته إلا مع عصر يوم الثلاثاء، أحلامهم كانت الوصول إلى إسبانيا وبأية طريقة، وبأية وسيلة بدليل أنهم استعملوا جات سكي لتحقيق غاية الوصول إلى ألميريا، لكن خاب رجاءهم، بعد تعطل دراجتهم على بعد أمتار فقط من الحدود البحرية الجزائرية، مؤكدين أنهم لم يعلموا أصلا أنهم بالجزائر بعد تعاقب ليلتين، وحين ظنوا أنهم صاروا من الهالكين لمحوا مركب الشاب التلمساني الذي يعود له الفضل في عملية الإنقاذ.

الجدير بالذكر أن “الشروق” تحولت خلال الـ48 ساعة إلى ملاذ عشرات المغاربة للاطمئنان على الحراقة الشباب، خاصة أن صفحات فايسبوكية مغربية كانت قد أعلنت عن اختفائهم، منذ اليوم الأول لتجد الخبر السعيد يوم تم نشر النبأ الحصري بالصور، وحسب مصدر أمني فإن الشباب الثلاثة سيتم ترحيلهم إلى المغرب بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية، المعمول بها وهي المعلومة التي أثلجت صدور سكان القرية المغربية اركمان التابعة إداريا لبلدية الناظور.