جزائري يُحرز لقب بطولة أمريكا

أحرز اللاعب الجزائري المُغترب محمد فارسي لقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لِكرة القدم، بِزيّ نادي كولومبس كرو.

وشارك المدافع الأيمن فارسي في 36 مباراة بِرسم بطولة أمريكا، يوجد بينها 27 مواجهة خاضها أساسيا، ووزّع 4 تمريرات حاسمة. عِلما أن المنافسة انطلقت في فيفري الماضي، وانتهت مساء السبت.

وانتقل فارسي (23 سنة) إلى نادي كولومبس كرو في صيف 2022، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي. مع وجود بند ينصّ على إمكانية بقاء اللاعب يرتدي زيّ الفريق الأمريكي حتّى نهاية عام 2025.

وسبق لِفارسي تمثيل ألوان فريق أمل عين مليلة، في موسم 2019-2020.

وأبصر فارسي النّور بِكندا عام 1999، مُنحدرا من أسرة جزائرية مُهاجرة ومُستقرّة هناك.

ومثّل محمد فارسي ألوان منتخب كندا للآمال (صنف أقلّ من 23 سنة)، الأمر الذي يسمح له بِتغيير الجنسية الرياضية وفقا للوائح “الفيفا”، إن رغب في ذلك.

وكان محمد فارسي قد رفض عرض مسؤولي منتخب كندا للأكابر، الذين وجّهوا إليه الدّعوة مرّتَين: لِخوض منافسة دوري الأمم الخاصة بِمنطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب) موسم 2022-2023، والكأس الذّهبية (تُشبه كأس أمم إفريقيا، أوروبا، آسيا..) التي احتضنتها كندا وأمريكا في الصّيف الماضي. وربّما كان هذا القرار بِمثابة انتظار لِالتفاتة من القائمين على شأن المنتخب الوطني الجزائري.

وبعيدا عن الحقل الكروي، يُعهد عن محمد فارسي أنه يحترم فرائض الإسلام (صيام رمضان..)، ويُجيد العربية والفرنسية والإنجليزية.