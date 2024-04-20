جزارون يمزجون اللحوم المحلية مع المستوردة في ميلة

تم حجز 635 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة

حجز عناصر أمن دائرة شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، نهاية الأسبوع الفارط، 635 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري، وأوقفت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و49 سنة ينحدرون من دائرة شلغوم العيد وولاية مجاورة لميلة.

وقالت مصادر أمنية للشروق، بأن تفاصيل القضية جاءت بفضل استغلال معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الشرطة العامة، بأمن الدائرة مفادها قيام أحد الأشخاص بتوريد لحوم حمراء غير صالحة أي فاسدة، وطرحها للاستهلاك البشري، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مراقبة محلية بتسخير الهيكل البلدي لحفظ الصحة العمومية والبيئة ببلدية شلغوم العيد، رفقة مفتشي البيطرة التابعين للمفتشية البيطرية الولائية، ومصالح التجارة وترقية الصادرات، إضافة إلى مفتش بيطري رئيسي تابع للمذبح البلدي، قصد التنقل إلى مكان توزيع هذه اللحوم، أين تم ضبط وحجز كمية قدرتها المصالح الأمنية بحوالي 635 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، ليتم إتلافها فورا من طرف البياطرة المختصين.

ومواصلة للتحريات في القضية، تبين أن المشتبه فيه الرئيسي يقوم بمزج اللحوم الحمراء المحلية مع اللحوم المستوردة والتي لا يزيد ثمن الكيلوغرام منها حسب تسعيرة الدولة عن 1200 دج، قصد التدليس والغش بغرض بيعها بأثمان باهظة بسعر الكلغ الواحد للحم المحلي، غير أنه بعد اكتشافه بأن هذه اللحوم أصبحت غير صالحة، حاول رفقة أحد شركائه سحبها وإخفائها بغرض طمس آثار الجريمة وتضليل عناصر الضبطية القضائية.

عناصر الفرقة تمكنت من تحديد هوية شريكي المشتبه فيه وتوقيفهما، من بينهما أحد الأشخاص الذي ينحدر من ولاية حدودية، ومجاورة لولاية ميلة. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد للنظر في قضيتهم.